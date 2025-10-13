Journée-conférences sur la rénovation saine et écologique

Les énergies alternatives à l'honneur

SAINTE-ADÈLE, QC, le 13 oct. 2025 /CNW/ - Alors qu'Hydro-Québec s'apprête à subventionner les systèmes d'énergie solaire, voici une occasion unique de rencontrer le coauteur du Guide de l'énergie solaire pour le Québec : l'ingénieur Bernard Cyr sera l'une des vedettes d'une journée de conférences sur la rénovation saine et écologique organisée par le magazine La Maison du 21e siècle, en collaboration avec plusieurs exposants.

L'événement ne coûte que 10 $ et aura lieu le samedi, 15 novembre prochain, au Collège André-Grasset, 1001 boul. Crémazie Est, à Montréal.

Hydro-Québec s'apprête à subventionner les systèmes d'énergie solaire (Groupe CNW/La Maison du 21e siècle)

Conférenciers/ières et thèmes :

L'événement est présenté par les services-conseil en efficacité énergétique Énergie 3R, en collaboration avec les entreprises COVAL/Piazetta, ProductAir, SIGA, Teksill, Tuiles 3R et Volthium.

Détails et réservations :

https://maisonsaine.ca/formations?id=100987

Source : André Fauteux, éditeur, La Maison du 21e siècle, [email protected] 450 745-0609