Journée-conférences sur la rénovation saine et écologique

13 oct, 2025, 11:58 ET
Les énergies alternatives à l'honneur
SAINTE-ADÈLE, QC, le 13 oct. 2025 /CNW/ - Alors qu'Hydro-Québec s'apprête à subventionner les systèmes d'énergie solaire, voici une occasion unique de rencontrer le coauteur du Guide de l'énergie solaire pour le Québec : l'ingénieur Bernard Cyr sera l'une des vedettes d'une journée de conférences sur la rénovation saine et écologique organisée par le magazine La Maison du 21e siècle, en collaboration avec plusieurs exposants.
L'événement ne coûte que 10 $ et aura lieu le samedi, 15 novembre prochain, au Collège André-Grasset, 1001 boul. Crémazie Est, à Montréal.
Conférenciers/ières et thèmes :
- L'éditeur André Fauteux (maisons intelligentes biocompatibles);
- l'experte-conseil en efficacité énergétique Natachat Pépin-Danis (aides financières et techniques);
- les ingénieurs Fellipe Falluh (réfection énergétique du multilogement) et Bruno Quirion (maisons à problèmes);
- la physicienne, baubiologiste et docteure en génie du bâtiment Diane Bastien (réduire la pollution domestique);
- les architectes Maryse Leduc (rénovations réussies), André Bourassa (finis extérieurs durables) et Michel Rousseau (paysages adaptés aux changements climatiques);
- le professeur de HEC Montréal Pierre-Olivier Pineault (rénovation d'un plex en zone patrimoniale);
- l'entrepreneure Nathalie Tremblay (géothermie);
- et les spécialistes de la biomasse Jean-François Fauteux (poêles aux granules) et Jean-Pierre Naud (potentiels et opportunités de la bioénergie).
L'événement est présenté par les services-conseil en efficacité énergétique Énergie 3R, en collaboration avec les entreprises COVAL/Piazetta, ProductAir, SIGA, Teksill, Tuiles 3R et Volthium.
Détails et réservations :
https://maisonsaine.ca/formations?id=100987
Source : André Fauteux, éditeur, La Maison du 21e siècle, [email protected] 450 745-0609
