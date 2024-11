Journée canadienne de l'habitation : le Comité Logement Ahunstic Cartierville demande au gouvernement fédéral de financer les projets de la Coopérative Famille Louvain et la Coopérative l'Étincelle

MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée canadienne de l'habitation, le comité logement Ahunstic Cartierville (CLAC), la Coopérative Famille Louvain, la Coopérative l'Étincelle demandent au gouvernement fédéral de financer deux projets de coopérative d'habitation qui pourraient être développés rapidement sur le terrain Louvain E. À cette occasion, les citoyens d'Ahuntsic-Cartierville iront, le 22 novembre 2024 à 12 :30, installer une bannière sur le terrain situé au coin de Louvain E. et de St-Hubert. Ils attendent avec impatience la réponse aux demandes de financement que les deux coopératives ont déposé à la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL) le 15 septembre dernier. Au total, 170 logements destinés aux familles pourraient voir le jour.

Les citoyens demandent aussi des modifications rapides au nouveau Programme de développement des coopératives d'habitation (PDCH) pour s'assurer que les locataires à faible et modeste revenu puissent avoir accès aux projets.

Dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, 12 820 ménages locataires paient plus de 30 % de leur revenu pour se loger avec un revenu médian annuel de 25 600 $, 4 400 de ces ménages y consacrent plus de la moitié avec un revenu médian annuel de 17 600 $. Le manque de logements sociaux aggrave la précarité et l'insécurité résidentielle grandissante du quartier et contribue à l'explosion de l'itinérance.

Le PDCH est le premier programme de coopératives fédéral depuis 1992. « Le programme permet des loyers à un niveau égal ou inférieur à 110 % du loyer médian du marché dans les immeubles construits après l'an 2000: ça veut dire des loyers clairement inaccessibles pour beaucoup de ménages locataires, non seulement à faible et à modeste revenu, mais aussi des familles de la classe moyenne », s'inquiète Karina Montambeault, organisatrice communautaire au Comité Logement Ahuntsic-Cartierville. Le CLAC demande à la ministre Mélanie Joly d'intervenir rapidement afin que son gouvernement bonifie lors de la mise à jour économique attendue cet automne le financement du Programme dans le but d'assurer des loyers inférieurs au prix médian du marché et ainsi permettre aux locataires à faibles revenus d'y avoir également accès.

Plus généralement, le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) et le CLAC soulignent que le gouvernement fédéral pourrait contribuer à très court terme à augmenter significativement la maigre part occupée par le logement social et communautaire sur le parc locatif. Pour y arriver, il doit mettre à contribution l'ensemble des ressources déjà réservées au logement dans le cadre de sa Stratégie nationale sur le logement pour accélérer la cadence dans le développement du logement social.

