TORONTO, le 19 août 2024 /CNW/ - Journalistes pour les Droits Humains (JDH) a le plaisir d'annoncer une étape historique dans son évolution avec la nomination de Rachel Pulfer, précédemment Directrice Exécutive, en tant que toute première Présidente de l'organisation. Cette décision marquante est entrée en vigueur le 6 août 2024, après le retour de Mme Pulfer, qui avait achevé la bourse Nieman Martin Wise Goodman du Canada à l'Université Harvard. Bill Killorn, qui a assuré l'intérim de la Direction Exécutive pendant le congé sabbatique de Mme Pulfer, a été nommé le nouveau Directeur Exécutif.

JDH est la principale organisation canadienne de développement des médias, ayant formé plus de 21 000 journalistes à travers le monde à rendre compte des droits humains de manière éthique et objective. À sa 23e année d'existence, l'organisation mène des programmes sectoriels dans plus de 16 pays.

Dans leurs nouvelles fonctions, Mme Pulfer se concentrera sur la stratégie d'expansion de JDH, en s'appuyant sur l'élan créé au cours de l'année passée sous la direction de M. Killorn. M. Killorn continuera de contribuer à la croissance de l'organisation, tout en supervisant les opérations quotidiennes.

« Alors que le besoin pour le travail de JDH s'intensifie et que sa présence mondiale s'étend, le Conseil d'Administration est fier que l'équipe de direction se mobilise pour guider l'organisation vers un impact et une efficacité accrus », a déclaré Michael Cooke, Président du Conseil d'Administration de JDH. « Ensemble, le partenariat dynamique de Rachel et Bill nous guidera dans ce nouveau chapitre et renforcera nos efforts pour promouvoir la liberté de la presse et les droits humains. »

« Journalistes pour les Droits Humains a multiplié sa croissance par 10 au cours des 12 dernières années, mais la description de poste de Directeur Exécutif est restée en grande partie la même », a déclaré Mme Pulfer. « Cette nouvelle structure de leadership me permet, en tant que première Présidente de l'organisation, de me concentrer sur la croissance, tandis que Bill peut continuer le travail formidable qu'il a accompli, et être officiellement reconnu pour cela, en tant que Directeur Exécutif. »

« C'est un honneur de travailler pour une organisation comme JDH, avec des collègues du monde entier qui sont engagés pour un changement progressif. J'ai hâte de continuer à soutenir notre équipe dans l'incroyable travail qu'elle accomplit jour après jour », a déclaré M. Killorn.

Mme Pulfer est Directrice Exécutive de JDH depuis octobre 2011. M. Killorn a occupé le poste de Directeur Adjoint depuis mars 2020, et celui de Directeur Exécutif par intérim depuis juillet 2023. Au cours des 12 dernières années, l'organisation a élargi son champ d'opérations d'un seul continent à quatre. Cela inclut l'adaptation du modèle innovant de JDH en matière de développement des médias dirigé par la communauté à l'étranger à des programmes réussis sur les droits des Autochtones, puis des communautés BIPOC au Canada. JDH a également joué un rôle crucial en soutenant les journalistes au Canada et dans 12 pays en Afrique et au Moyen-Orient dans la lutte contre la désinformation pendant la pandémie mondiale et au-delà. L'organisation s'est également implantée au Moyen-Orient et en Afrique du Nord après le Printemps arabe, et a assuré l'évacuation et la réinstallation sécurisées de plus de 2000 Afghans après la prise de pouvoir des talibans en août 2021.

Sous la direction de Mme Pulfer, avec le soutien significatif de M. Killorn, JDH a remporté plusieurs prix, dont le prix Michener-Baxter pour Service Exceptionnel au Journalisme Canadien en 2022, en reconnaissance de l'impact de ses programmes.

Pour plus d'informations sur Journalistes pour les Droits Humains, veuillez visiter https://jhr.ca/

