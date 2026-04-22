Jour de la Terre : la coalition Vire au vert veut des élections provinciales connectées aux « besoins urgents » des Québécois(e)s

MONTRÉAL, le 22 avril 2026 /CNW/ - À l'occasion du Jour de la Terre, la coalition Vire au vert, regroupant 24 organisations environnementales et issues de la société civile, présente ses attentes pour la campagne électorale à venir et propose une série d'orientations et de pistes d'actions qui auront un impact concret pour bâtir l'autonomie et la résilience dont la population du Québec a besoin.

Reconnecter la politique aux besoins

Pour les organisations membres de Vire au vert, l'environnement n'est pas un enjeu parmi d'autres. C'est un levier pour agir sur ce qui préoccupe les gens au quotidien et leurs besoins les plus urgents : le coût de la vie, la qualité des milieux de vie, la santé et l'avenir de nos enfants.

« Ce qu'on propose aujourd'hui, ce sont des pistes de solution qui ont du sens, qui sont nécessaires et porteuses pour nous rendre plus résilients face aux crises économiques, énergétiques, climatiques et de santé », affirment les membres de la coalition.

Les Québécois et Québécoises ont besoin de solutions concrètes. Et le Québec a déjà montré qu'il pouvait innover et agir avec audace. Avec un modèle de développement qui nous est propre, nous pourrons mieux surmonter les défis actuels en misant sur nos atouts.

« Face aux bouleversements économiques, sociopolitiques et climatiques, notre autonomie et notre capacité à affronter les crises passent par la valorisation du territoire, l'utilisation durable de nos ressources collectives et le renforcement de la démocratie », ajoutent les organisations.

Des orientations prêtes à être utilisées par les partis

C'est pour répondre aux défis actuels que la coalition présente aujourd'hui à l'ensemble des formations politiques québécoises une série d'orientations pour guider l'élaboration de leurs futures plateformes électorales.

Des pistes d'action ont été identifiées par les groupes membres de Vire au vert, par exemple mettre en place un répertoire de l'ensemble des prélèvements d'eau pour une meilleure gestion en période de sécheresse, accroître les accès publics aux berges des lacs et rivières pour favoriser la pratique des activités de plein air et développer simultanément les projets d'habitation et de mobilité durable pour répondre adéquatement à la crise de l'habitation et réduire la congestion.

La coalition souhaite ainsi rappeler que notre eau, notre air, nos terres agricoles, notre énergie - et la manière dont nous utilisons ces ressources stratégiques - seront déterminants pour positionner le Québec sur la scène nationale et internationale et assurer un avenir sain, viable et durable pour tous les Québécois et Québécoises.

À propos de Vire au vert

Vire au vert (vireauvert.org) est une coalition regroupant 24 organisations environnementales et de la société civile québécoise. Elle œuvre à promouvoir des politiques publiques durables, à sensibiliser la population aux enjeux environnementaux et à renforcer le dialogue entre la société civile et les décideurs politiques.

SOURCE Équiterre

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