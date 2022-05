« Pour les consommateurs, il s'agit de l'occasion idéale d'en savoir plus sur la provenance de leurs aliments tout en apprenant à mieux connaître les gens qui les produisent. J'encourage tout le monde à se joindre à la communauté agroalimentaire en ligne pour entamer ces conversations si importantes au sujet de l'alimentation et de l'agriculture, » a déclaré John Jamieson, président et directeur général du Centre canadien pour l'intégrité des aliments (CCIA).

Le Jour de l'agriculture canadienne, sous la houlette de l'Agriculture plus que jamais, a été lancé en 2017. Chaque année, les Canadiennes et Canadiens d'un océan à l'autre démontrent leur passion pour l'agriculture et l'alimentation dans les médias sociaux en utilisant le mot-clic officiel #JourAgCan.

Il existe plusieurs façons de faire honneur à l'agriculture et aux aliments canadiens le 15 février 2023 :

Publiez une photo, tournez une vidéo ou rédigez un article de blogue. Sur les médias sociaux, montrez-nous comment vous célébrez en utilisant #JourAgCan.

Participez à une visite sur une ferme.

Partagez la photo d'un repas préparé avec des ingrédients canadiens à 100 %.

Posez des questions sur l'agriculture et écoutez les productrices et producteurs raconter leur histoire.

En mai 2021, le Centre canadien pour l'intégrité des aliments a pris les rênes de L'Agriculture plus que jamais. L'Agriculture plus que jamais favorise un dialogue positif au sujet de l'agriculture et de l'alimentation en vue d'inspirer la confiance des consommateurs envers les producteurs.

Le Centre canadien pour l'intégrité des aliments est un organisme de bienfaisance d'envergure nationale dont le mandat clairement défini est d'aider le système agroalimentaire canadien à renforcer la confiance du public à son égard.

