QUÉBEC, le 14 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec confirme que le lundi 19 septembre 2022 sera un jour de deuil à la mémoire de feu Sa Majesté la reine Elizabeth II. Les funérailles de cette dernière auront lieu la journée même à l'abbaye de Westminster, à Londres. Cette initiative vient d'être rendue officielle par l'adoption d'un décret par le Conseil des ministres.

Cette journée de deuil se voudra une marque de respect envers la souveraine du Royaume-Uni, Sa Majesté la reine Elizabeth II, qui venait en effet de fêter, au mois de juillet, le 70e anniversaire de son accession à la couronne britannique.

À l'occasion de ces funérailles, qui seront suivies un peu partout dans le monde, le gouvernement du Québec tient à exprimer ses plus sincères condoléances à tous les membres de la famille royale et à l'ensemble des citoyens et des citoyennes du Royaume-Uni, de même qu'aux peuples regroupés au sein du Commonwealth.

Il est à noter qu'aucun congé rémunéré n'est prévu pour cette journée de deuil.

