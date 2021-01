Douze personnes se partageront 500 000 $ pour élaborer ou bonifier des projets visant à améliorer l'accès aux soins, à innover et à soutenir le système de santé, et à améliorer la santé et le bien-être des médecins

OTTAWA, ON, le 14 janv. 2021 /CNW/ - Joule, filiale de l'Association médicale canadienne (AMC), a dévoilé aujourd'hui le nom des 12 bénéficiaires de l'édition 2020 de son programme de subventions à l'innovation. Ces médecins et apprenants en médecine, qui viennent de partout au pays, se partageront 500 000 $ en financement pour élaborer ou bonifier leur projet respectif.

Accès aux soins

D r Alika Lafontaine - Anesthésiologiste à Grande Prairie , en Alberta , le D r Lafontaine a instauré Safespace Networks, une plateforme de dénonciation et d'apprentissage anonyme qui permet aux patients marginalisés de naviguer dans le système de santé, avec l'aide d'autres patients, de fournisseurs de soins et d'intervenants. La subvention de 100 000 $ servira à développer davantage la plateforme et à élargir son réseau d'usagers et d'intervenants autorisés.

Santé et bien-être des médecins

D r Jordan Vollrath - Médecin de famille suppléant à temps plein en Alberta , le D r Vollrath a créé Cherry Health, une application mobile qui fonctionne comme une base de données centralisée. Elle fait le pont entre les médecins et les cliniques afin de résoudre les problèmes d'affectation des médecins suppléants. Le bénéficiaire utilisera la subvention de 100 000 $ pour promouvoir Cherry Health auprès des médecins et ajouter des fonctionnalités pour les utilisateurs.

Solutions en soins de santé

Tingting Yan - Étudiante en médecine à l'Université de Toronto , M me Yan a cofondé SeroTracker.com, un tableau de bord international qui synthétise les résultats des analyses sérologiques (anticorps) pour cartographier la propagation de maladies au-delà du nombre de cas. La subvention de 50 000 $ permettra à l'équipe de SeroTracker de développer une nouvelle technologie d'intelligence artificielle qui identifiera, filtrera, regroupera et analysera plus rapidement les données.

Viabilité du système de santé

D re Melissa Lem - Médecin de famille à Vancouver et professeure adjointe d'enseignement clinique à l'Université de la Colombie-Britannique, la D re Lem a créé PaRx, le premier programme national d'ordonnances d'activités de plein air au Canada fondé sur des données probantes. L'application fournit aux patients des ordonnances d'expériences en nature pour les aider à combattre le stress, l'anxiété et la dépression. La subvention de 50 000 $ permettra à la D re Lem d'élargir PaRx à l'échelle du Canada , de développer l'application Web, d'élaborer et de déployer un système d'évaluation climatique et de concevoir un module en ligne donnant droit à des crédits de DPC.

Médecins innovateurs émergents

Brandon Spink - Étudiant en médecine de deuxième année à l'Université de la Saskatchewan , M. Spink a créé le Nexagon, un collier cervical protecteur visant à prévenir les commotions cérébrales en empêchant l'une de leurs principales causes : le coup de fouet cervical, qui peut entraîner une rotation rapide de la tête et du cou. La subvention de 10 000 $ sera utilisée pour mettre au point et fabriquer le produit.

Depuis 2016, le programme de subventions à l'innovation de Joule appuie l'innovation dirigée par des médecins membres de l'AMC. Après cinq ans, 2020 marque l'ultime année d'existence du programme. À l'avenir, toutes les subventions en appui à la profession, au système de santé et aux communautés seront prises en charge par la Fondation AMC, le carrefour de la stratégie de subventions de l'AMC.

