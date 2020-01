Joule élargit l'accès au JAMC et démocratise l'information pour susciter des changements en santé

OTTAWA, le 14 janv. 2020 /CNW/ - Joule, une société de l'AMC qui publie le Journal de l'Association médicale canadienne (JAMC), retire le verrou d'accès payant de l'édition hebdomadaire en ligne du JAMC (www.cmaj.ca), ce qui en rend tout le contenu accessible gratuitement pour tous. À partir d'aujourd'hui, le nouveau contenu ne comportera pas de frais d'accès. Les anciens numéros seront rendus accessibles à partir du 1er mars.

« L'objectif est d'élargir la portée du contenu du JAMC à un plus grand public de professionnels de la santé, de responsables des politiques, de communautés de patients et de membres du public, affirme la présidente de Joule, Deborah Scott-Douglas. Nous souhaitons générer davantage de débats et de dialogues éclairés par des données probantes sur les questions de santé. »

« C'est un exemple parfait de la vision de l'AMC, qui consiste à susciter des changements importants dans le système de santé à un moment où il en a cruellement besoin », ajoute le Dr Sandy Buchman, président de l'AMC.

Depuis plus d'un siècle, le JAMC est reconnu au Canada pour ses articles de recherche et ses rapports. Ce sera toujours le cas sous la direction de son nouveau rédacteur en chef, le Dr Andreas Laupacis. Même si le contenu hebdomadaire en ligne sera en accès libre, les membres de l'AMC continueront de recevoir le mensuel en version papier, un avantage qui leur est réservé.

SOURCE Joule

Renseignements: Pour en savoir plus ou organiser une entrevue : Eric Collard, Gestionnaire, Relations avec les médias, 613 277-1088, [email protected]