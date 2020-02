Joule double son programme de subventions à l'innovation pour aider à diffuser l'innovation dirigée par les médecins

Un financement de 500 000 $ marque le 5e anniversaire du programme

OTTAWA, le 12 févr. 2020 /CNW/ - Joule accroît sa subvention annuelle à l'innovation en offrant 500 000 $ pour marquer le cinquième anniversaire de son programme. Le programme appuie les médecins, les médecins résidents et les étudiants en médecine qui désirent mettre sur pied ou développer des projets qui auront des effets positifs et directs sur les patients et les médecins. Cette année, de nouvelles catégories de subventions ont aussi vu le jour et viennent appuyer les deux domaines d'intérêt de l'AMC, soit l'accès aux soins, et la santé et le bien-être des médecins.

« Ce programme a pour mission de contribuer à façonner un avenir meilleur en matière de soins de santé qui profiteront à l'ensemble de la population canadienne ― qui soit bénéfique aux patients, aux fournisseurs de soins et au système de santé en général, » déclare Deborah Scott-Douglas, présidente de Joule. « Nous sommes ravis de pouvoir offrir une enveloppe budgétaire plus généreuse qui permettra d'accélérer le rythme des projets novateurs dirigés par d'extraordinaires médecins et apprenants en médecine dans tout le pays. »

En tout, neuf subventions seront disponibles dans cinq catégories :

Santé et bien-être des médecins : projets d'innovation qui visent à promouvoir la santé et le bien-être des médecins et des apprenants en médecine.

projets d'innovation qui visent à promouvoir la santé et le bien-être des médecins et des apprenants en médecine. Accès aux soins : projets d'innovation axés sur des solutions novatrices qui cherchent à améliorer l'accès aux soins pour toute la population canadienne ― pour les populations marginalisées, ou vivant dans des collectivités rurales ou éloignées ― tout en gardant à l'esprit l'expérience des patients.

projets d'innovation axés sur des solutions novatrices qui cherchent à améliorer l'accès aux soins pour toute la population canadienne ― pour les populations marginalisées, ou vivant dans des collectivités rurales ou éloignées ― tout en gardant à l'esprit l'expérience des patients. Viabilité du système de santé : projets d'innovation qui visent à réduire les répercussions des changements climatiques sur la santé et le bien-être de la population canadienne.

projets d'innovation qui visent à réduire les répercussions des changements climatiques sur la santé et le bien-être de la population canadienne. Solutions en soins de santé : projets d'innovation qui visent à améliorer la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins, de même que les résultats pour les patients, tout en réduisant les coûts globaux au sein du système de santé canadien.

projets d'innovation qui visent à améliorer la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins, de même que les résultats pour les patients, tout en réduisant les coûts globaux au sein du système de santé canadien. Médecins innovateurs émergents : ces subventions appuient les innovations d'étudiants en médecine et de médecins résidents qui cherchent à améliorer les soins de santé au Canada . Les projets d'innovation doivent se classer dans l'une des quatre catégories de subventions principales : santé et bien-être des médecins, accès aux soins, viabilité du système de santé ou solutions en soins de santé.

Depuis sa création, le programme de subventions à l'innovation a reçu 744 demandes et a distribué un total de 700 000 $ en financement à 27 projets d'innovation dans tout le pays. Vous avez jusqu'au 24 mars à minuit pour soumettre votre demande pour les subventions de 2020. Nous invitons les membres de l'AMC à présenter une demande en soumettant une vidéo de 90 secondes. Pour en savoir plus sur le programme, les catégories de subventions de cette année et le processus de demande, veuillez consulter le site jouleamc.ca/subventions.

Joule est la filiale de l'Association médicale canadienne (AMC) qui vise à aider les médecins dans leur quête de l'excellence clinique. Elle y parvient en misant sur l'innovation dirigée par des médecins et en incitant ces derniers à utiliser des produits de savoir ainsi que des technologies et des services novateurs. Son but : stimuler l'innovation dirigée par des médecins et encourager l'adoption de nouvelles méthodes favorisant l'excellence en matière de santé et de soins aux patients. Sa mission : aider les médecins à donner le meilleur d'eux-mêmes.

SOURCE Joule

Renseignements: Pour obtenir des renseignements supplémentaires et organiser des entrevues, prière de communiquer avec : Eric Collard, Gestionnaire, Relations avec les médias, 613-277-1088, [email protected]