MONTRÉAL, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - Dans la foulée d'une collaboration croissante depuis plusieurs années, le distributeur de produits de jardinage Biofloral* annonce l'acquisition de l'entreprise lavalloise Groupe Brite-Lite dont il distribue déjà plusieurs produits à l'échelle nationale. En intégrant les actifs et l'expertise de cette entreprise ayant plus de 50 ans d'histoire, Biofloral renforce son statut de chef de file parmi les distributeurs indépendants en produits de jardinage intérieur et extérieur sur le marché canadien.

Par l'entremise de cette acquisition, Biofloral bonifie son offre globale et renforce encore davantage son réseau de distribution implanté d'un océan à l'autre. L'entreprise met notamment la main sur des gammes de produits réputés conçus par Brite-Lite, dont celle des engrais liquides Optimum Hydroponix, en plus d'accueillir dans ses rangs une équipe pionnière et expérimentée, autant dans le domaine des ventes quand dans celui de la recherche et du développement. Elle profitera d'une position idéale pour mieux servir ses clients dans le secteur en pleine expansion de la culture hydroponique, stimulé par l'émergence de nombreux producteurs industriels se consacrant, entre autres, à la culture du cannabis.

Ayant récemment célébré son 20e anniversaire, Biofloral s'affirme chaque jour davantage comme la source de référence pour l'approvisionnement en produits de jardinage intérieur et extérieur. Elle poursuit ainsi son objectif de devenir le plus important distributeur de son secteur en offrant un accès fluide et efficace à la gamme de produits la plus diversifiée dans le marché.

« Nous sommes très heureux de pouvoir faire l'acquisition de Groupe Brite-Lite, une compagnie ayant un riche historique et des racines bien implantées dans l'industrie. Il s'agit d'une équipe que nous connaissons bien et avec qui nous partageons des valeurs communes. Nous sommes fiers de les accueillir au sein de la grande famille de Biofloral. Avec ce regroupement des forces, nous serons en mesure de répondre aux besoins de notre clientèle avec encore plus d'efficacité et de profiter des nombreuses occasions qui se profilent dans notre marché en pleine évolution. », souligne François Deguire, président de Biofloral.

Entreprise familiale fondée en 1969, Groupe Brite-Lite s'est tout d'abord spécialisée dans la fabrication et la réparation de systèmes d'éclairage pour ensuite se diversifier dans la production d'engrais et la distribution de produits de jardinage d'intérieur et d'extérieur. Ses propriétaires désirant se retirer graduellement des opérations, l'organisation était arrivée à un moment charnière :

« En nous joignant à Biofloral, nous sommes confiants de pouvoir assurer la pérennité de ce que nous avons construit depuis plusieurs décennies. Comme les deux parties entretenaient déjà une excellente collaboration, nous savons que l'avenir de nos produits - comme celui de notre équipe, et de nos clients - est entre bonnes mains. Alors que le secteur des produits de jardinage et de la culture hydroponique continue de se transformer, notre intégration au sein de Biofloral représentait à nos yeux une option idéale. », commente pour sa part Shane Boucher, président de Groupe Brite-Lite.

Les activités de Groupe Brite-Lite se poursuivront pour être graduellement intégrées à celles de Biofloral dans le cadre d'une période de transition.

À propos de Biofloral

Biofloral est un chef de file canadien de la distribution de produits de jardinage intérieur et extérieur dont le réseau dessert les producteurs commerciaux et les points de vente spécialisés d'un océan à l'autre. Misant sur une équipe dotée d'une vaste expertise de la mise en marché et du développement de produits, l'entreprise propose une gamme diversifiée de solutions - comprenant ses propres marques et celles de fournisseurs réputés ­- pour répondre aux besoins des producteurs œuvrant dans l'industrie du jardinage et de la culture en serre.

* L'acquéreur officiel est Distributions Flora Corporation Inc., une entreprise affiliée à Biofloral. Le nom de Biofloral est utilisé dans cette communication car il s'agit de la marque la mieux connue du public et de l'industrie.

