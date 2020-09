Comme IKEA et le Groupe LEGO ont l'intime conviction que le jeu contribue à améliorer le monde et la vie à la maison, ils ont décidé d'abolir les obstacles au jeu au quotidien et de faire vivre aussi bien aux petits qu'aux moins petits des expériences ludiques et enrichissantes. IKEA croit que le jeu est un moyen d'apprentissage et de développement pour les enfants important et puissant . Cependant, les enfants et les adultes ont parfois une perspective différente du jeu et de la créativité à la maison. Où les adultes ont souvent besoin de créer une structure et une organisation, les enfants voient un environnement stimulant et créatif dans lequel ils veulent naturellement jouer, faire une pause, puis rejouer.

Réorganiser l'espace créatif des enfants pendant qu'ils jouent perturbe non seulement leur jeu, mais aussi leur expression créative et leur développement. Par conséquent, créer un rangement qui offre une expérience amusante et divertissante était fondamental au processus de conception. Les boîtes BYGGLEK sont munies de tenons LEGO sur le dessus et à l'avant qui permettent aux enfants d'intégrer les boîtes de rangement dans leurs constructions LEGO. Ils peuvent ranger leurs projets à l'intérieur et afficher fièrement leurs créations sur le dessus.

« Chez IKEA, nous croyons au pouvoir du jeu. Le jeu nous permet d'explorer, d'expérimenter, de rêver et de découvrir », a observé Andreas Fredriksson, concepteur à IKEA of Sweden. « Là où les adultes voient souvent du désordre, les enfants voient un environnement stimulant et créatif. BYGGLEK aidera à faire le pont entre ces deux conceptions afin d'assurer un jeu plus créatif dans les maisons du monde entier. De plus, la collection BYGGLEK s'insère parfaitement à l'intérieur d'autres produits IKEA, ce qui permet à votre enfant de laisser libre cours à sa créativité et d'exposer son chef-d'œuvre à la maison. »

Parlant de solution créative, Rasmus Buch Løgstrup, concepteur du groupe LEGO, affirme que « BYGGLEK est plus que des boîtes. C'est la fusion du jeu et du rangement. BYGGLEK offre aux familles une gamme de produits qui les aident à créer de l'espace pour jouer davantage au quotidien, en stimulant la créativité et en permettant de s'amuser encore plus ensemble. C'est une occasion de jouer, d'afficher des créations originales, puis de prendre une pause et de rejouer, de recréer ou de tout recommencer. BYGGLEK offre des possibilités infinies, tout comme le système de jeu LEGO. »

La collection BYGGLEK comprend quatre produits différents : un ensemble de trois petites boîtes, deux grandes boîtes individuelles et un ensemble de briques LEGO pour commencer l'expérience amusante. BYGGLEK peut être utilisé avec tous les éléments LEGO actuels et futurs, car les tenons utilisés sur le couvercle et à l'avant font partie du système LEGO.

À propos de IKEA Canada

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 374 magasins IKEA dans 30 pays, dont 14 magasins au Canada. L'année passée, IKEA Canada a accueilli 31 millions de visiteurs dans ses magasins et 117 millions sur son site Web fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez fr.IKEA.ca.

À propos du groupe LEGO

La mission du groupe LEGO est d'inspirer les constructeurs de demain et de contribuer à leur développement grâce au pouvoir du jeu. Le système de jeu LEGO, basé sur les briques LEGO, permet aux enfants et aux amateurs de la marque de construire et de reconstruire tout ce qu'ils peuvent imaginer. Le groupe LEGO a été fondé à Billund, au Danemark, en 1932 par Ole Kirk Kristiansen. LEGO provient de la combinaison des mots danois Leg et GOdt, qui signifient « bien jouer ». De nos jours, le groupe LEGO est toujours une entreprise familiale, dont le siège social est situé à Billund, et ses produits sont maintenant vendus dans plus de 140 pays aux quatre coins de la planète. Pour en savoir plus : www.LEGO.com/fr-ca

SOURCE IKEA Canada

Renseignements: Heena Saini, Spécialiste, Relations publiques commerciales, [email protected]

Liens connexes

http://www.ikea.ca