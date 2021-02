Joseph Beesack se joint à NFP dans le groupe Solutions de risques complexes pour diriger des analyses

Cette embauche stratégique fournit une expertise approfondie qui aidera à éclairer les décisions des clients concernant les risques complexes

NEW YORK, 25 février 2021 /CNW/ - NFP, un courtier d'assurance et conseiller de premier plan qui offre des solutions en matière de services d'assurance de dommages, d'avantages sociaux collectifs, de régime de retraite et des solutions individuelles, a annoncé aujourd'hui que Joseph Beesack s'est joint au groupe Solutions de risques complexes au Canada à titre de vice-président principal et chef, Analyses.

M. Beesack, qui apporte à NFP plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie, se spécialise dans la création de modèles statistiques stratégiques pour quantifier le risque. Son expertise en modélisation statistique appuie l'élaboration de solutions pour les risques financiers, la gestion du risque d'entreprise, la responsabilité professionnelle et la gestion du risque. Au sein de NFP, M. Beesack dirigera l'analyse pour le groupe Solutions de risques complexes et élargira l'utilisation de la modélisation statistique. M. Beesack relèvera de John Belyea, chef de l'exploitation pour NFP au Canada.

« Alors que nous continuons de faire croître notre entreprise spécialisée, nous continuons de faire des investissements stratégiques en recrutant des personnes talentueuses possédant des compétences spécialisées, a déclaré Henry Lombardi, vice-président directeur et chef de la division Assurance de dommages de NFP. L'expertise en matière d'analyse approfondie de M. Beesack et sa capacité d'améliorer la compréhension du risque et de prendre des décisions éclairées offriront une valeur significative à nos clients. »

« L'engagement de NFP à faire croître son entreprise spécialisée est attrayant pour les chefs de file possédant une expertise spécialisée, a déclaré M. Beesack. Je suis ravi de me joindre à une équipe dynamique qui cherche à aider les clients à gérer des risques complexes et à mettre en œuvre des stratégies qui transforment les défis en possibilités. »

À propos de NFP

NFP est un courtier et un conseiller en assurance de premier plan qui offre des services spécialisés d'assurance commerciale et personnelle, des solutions d'avantages sociaux collectifs, de retraite et des solutions individuelles par l'entremise de ses filiales et sociétés affiliées autorisées. NFP favorise la réussite de ses clients grâce à l'expertise de plus de 750 employés au Canada, de plus de 5 800 employés à l'échelle mondiale, à des investissements dans des technologies novatrices et à des relations durables avec des assureurs, des fournisseurs et des institutions financières hautement qualifiés. NFP est le cinquième courtier d'avantages sociaux en importance par revenu mondial (assurance commerciale), le 10e organisme d'assurance de dommages en importance (Insurance Journal) et le 12e courtier d'assurance mondial en importance (Best's Review).

Visitez NFP.com/Canada pour découvrir comment NFP permet aux clients d'atteindre leurs objectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/945522/nfp_Logo.jpg

SOURCE NFP

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Heather Valle, [email protected]