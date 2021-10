TORONTO, le 5 oct. 2021 /CNW/ - Patrimoine Richardson Limitée (Patrimoine Richardson), une filiale en propriété exclusive de Group Capital RF Inc. (TSX: RCG) a annoncé aujourd'hui que Joseph Bakish et Francis Sabourin ont été nommés sur la liste des conseillers cinq étoiles de Wealth Professional (région du Québec). Cette reconnaissance rend hommage aux meilleurs conseillers du Canada en fonction de la proposition de valeur qu'ils offrent aux clients.



« Nous félicitons Joseph et Francis pour cette reconnaissance bien méritée. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que la catégorie la mieux notée pour les conseillers cinq étoiles du Québec était la confiance des clients. Francis et Joseph continuent de faire un excellent travail pour cultiver des relations de confiance en approfondissant la situation unique de leurs clients, puis en proposant des stratégies potentielles pour les aider à atteindre leurs objectifs », a déclaré Kish Kapoor, président et chef de la direction. « Il est clair que Patrimoine Richardson s'enorgueillit d'un grand nombre de conseillers talentueux à l'échelle du pays, et nous continuons d'attirer encore plus de conseillers de haut niveau qui optent pour l'expérience personnelle de type « gants blancs » que nous offrons. »





La reconnaissance de Five Star Advisors était basée sur l'évaluation par les investisseurs de leur conseiller dans six domaines clés : communication, performance du portefeuille, connaissance des produits, confiance du client, connaissance du client et service à la clientèle.

À propos du Groupe RF Capital Inc.

Groupe RF Capital Inc. (RF Capital) est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : RCG), axée sur la gestion de patrimoine. Exploitant sous la marque Patrimoine Richardson, la Société est l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec 34,5 milliards de dollars d'actifs gérés (au 30 septembre 2021) et 20 bureaux dans tout le pays. Les équipes de conseillers de la société se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques sur la gestion du patrimoine et de solutions d'investissement novatrices personnalisées pour les familles et les entrepreneurs fortunés et très fortunés. La Société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu une certification établie annuellement du Centre d'excellence fiduciaire pour ses plateformes de comptes de gestion distincts et de comptes de gestion de portefeuilles. Patrimoine Richardson a également été reconnue comme un Great Place to Work® (Un endroit où il fait bon travailler) au cours des trois dernières années, un meilleur lieu de travail pour les femmes, un meilleur lieu de travail au Canada et un meilleur lieu de travail pour le bien-être mental. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter nos sites Web www.rfcapgroup.com et www.PatrimoineRichardson.com .

