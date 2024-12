Investissement de près de 40 millions de $ pour développer la conception de puces au Québec

MONTRÉAL, le 16 déc. 2024 /CNW/ - Jolt Capital, société de capital-investissement française spécialisée dans l'investissement de croissance dans les entreprises de technologies profondes, annonce son tout premier investissement au Québec avec l'acquisition d'une partie des activités de Dolphin Design, un leader en conception de semi-conducteurs. Cet investissement de près de 40 millions de dollars canadiens marque une étape décisive pour Jolt Capital, qui souhaite faire du Québec sa base de développement pour le marché nord-américain.

Grâce à cette acquisition, Jolt Capital achète les activités de développement de propriété intellectuelle (PI) pour la gestion de puissance et des signaux analogiques de la division de Dolphin Design, jusqu'ici partie du groupe Soitec, consolidant ainsi son expertise en semi-conducteurs et établissant une structure canadienne pour accompagner l'expansion de la compagnie sous le nom de Dolphin Semiconducteur. Le plan de développement inclut la relocalisation du siège social à Montréal et une injection de capitaux directement dans l'entité québécoise, contribuant ainsi à l'écosystème d'innovation technologique au Québec.

« Le Canada est un marché particulièrement stratégique pour Jolt Capital, doté d'un écosystème d'innovation performant et de nombreuses entreprises de deeptech. Cet investissement dans Dolphin Semiconducteur est un jalon important dans la mise en œuvre de notre vision de faire du Québec notre base opérationnelle en Amérique du Nord et démontre notre engagement à développer notre présence au Canada de façon durable. Le bureau de Jolt Capital à Montréal, en plus de renforcer notre présence locale, a pour mandat de piloter nos investissements et nos activités de développement des affaires au Canada ainsi que de coordonner nos autres points de présence dans la région, notamment dans la Silicon Valley et à Boston, » a indiqué le président de la société, Jean Schmitt.

Dolphin Semiconducteur, qui opère déjà au Québec sous le nom de Dolphin Intégration, prévoit d'accroître son équipe actuelle composée d'une trentaine de personnes basée à Saint-Laurent. Cet investissement renforcera ses capacités de production et de développement de nouvelles technologies, tout en créant des opportunités d'emploi. Le recrutement ciblera des talents qui permettront d'accélérer le développement de blocs de propriété intellectuelle qui sont déjà vendus à des fournisseurs de premier rang. La filiale québécoise accueillera également, à terme, un dirigeant qui siégera au comité de direction global de Dolphin Semiconducteur, renforçant ainsi la prise de décision locale. En complément, des conseils d'administration se tiendront régulièrement en présentiel à Montréal, avec l'ajout de deux nouveaux membres du conseil, dont un indépendant, basés au Québec. À cet égard, Claude Jean, vice-président de Teledyne Dalsa, sera nommé membre indépendant du conseil de Dolphin Semiconducteur. Cette nomination souligne l'engagement de l'entreprise envers l'expertise locale et le développement stratégique au Québec.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de franchir un nouveau cap dans le développement de Dolphin Semiconducteur avec l'appui stratégique de Jolt Capital. Ce partenariat nous permettra de créer un leader mondial des blocs de PI dans le domaine des semi-conducteurs, en positionnant l'entreprise sur des marchés clés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie » a déclaré Laurent Monge, président fraîchement recruté chez Dolphin Semiconducteur.

« L'arrivé d'un investisseur de la stature de Jolt Capital au Québec témoigne de la vitalité de notre écosystème technologique et la reconnaissance de l'excellence de notre expertise locale. Il s'avère essentiel d'appuyer l'implantation de tels acteurs, qui agissent comme des catalyseurs d'innovation, génèrent des opportunités d'emploi et consolident notre rayonnement sur la scène internationale, » a déclaré Claude Jean, membre indépendant du conseil d'administration de Dolphin Semiconducteur et vice-président de Teledyne Dalsa.

Ce premier investissement de Jolt Capital au Québec a été réalisé grâce à l'appui stratégique du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE), qui a favorisé les mises en relation nécessaires. Il a également bénéficié de la collaboration de M. Henri-Paul Rousseau, délégué général du Québec à Paris, et de Mme Michèle Boisvert, qui a précédemment occupé cette fonction. Tous deux ont activement accompagné le fonds d'investissement dans ses démarches pour s'établir à Montréal.

À propos de Jolt Capital

Avec près de 600 millions d'euros sous gestion, Jolt Capital investit dans des entreprises B2B de technologie de pointe pour les transformer en leader mondiaux. L'équipe de Jolt Capital est composée uniquement d'investisseurs expérimentés et d'anciens dirigeants de sociétés de haute technologie. Sa plateforme d'intelligence artificielle propriétaire, Jolt.Ninja, permet un 'deal flow' enrichi, un processus de diligence accéléré et une détection automatique des cibles d'investissement ou d'acquisition. En juin 2024, Jolt Capital a annoncé l'ouverture de son siège nord-américain à Montréal, pour piloter le déploiement de capital au Canada, ainsi que ses efforts de développement des affaires pour la société de gestion et ses compagnies en portefeuille sur la zone Amérique du Nord. Jolt Capital est également implanté à Paris, Lausanne, Copenhague, Londres, Tokyo, et dans la Silicon Valley.

À propos de Dolphin Semiconducteur

Dolphin Semiconducteur est une entreprise spécialisée dans la conception et le développement de circuits intégrés analogiques et mixtes, offrant des solutions technologiques avancées pour des applications variées, notamment dans les domaines de l'automobile, de l'Internet des objets (IoT) et de l'électronique de puissance. Avec des équipes basées en France et au Québec, Dolphin Semiconducteur se distingue par son expertise en circuits intégrés économes en énergie, optimisant les performances tout en réduisant la consommation. La société développe des blocs de propriété intellectuelle (IP), qui sont les briques de conceptions indispensables permettant la fabrication de toute puce électronique. Grâce à une expertise unique et une approche centrée sur la recherche et l'innovation, Dolphin Semiconducteur s'affirme comme un partenaire privilégié pour les entreprises souhaitant concevoir des systèmes électroniques innovants et performants, répondant aux exigences technologiques les plus poussées du marché des semiconducteurs.

