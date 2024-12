AVIS AUX MÉDIAS - JOLT CAPITAL ANNONCE SON TOUT PREMIER INVESTISSEMENT AU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 13 déc. 2024 /CNW/ - Jolt Capital, une société de capital-investissement française, spécialisée dans les entreprises de technologies avancées en croissance et assurant la gestion de près de 600 millions d'euros, tiendra une conférence de presse le 16 décembre prochain afin d'annoncer son tout premier investissement au Québec, dans le secteur des semi-conducteurs.

Quoi : Annonce du tout premier investissement de Jolt Capital au Québec Où : 800 rue du Square-Victoria, Bureau 3500, Montréal, QC H4Z 1E9 Quand : Le 16 décembre 2024

9 h 30 - Arrivée des invités

10 h - Conférence de presse

10 h 30 - Fin de la conférence de presse

À propos de Jolt Capital

Avec près de 600 millions d'euros sous gestion, Jolt Capital investit dans des entreprises B2B de technologie de pointe pour les transformer en leader mondiaux. L'équipe de Jolt Capital est composée uniquement d'investisseurs expérimentés et d'anciens dirigeants de sociétés de haute technologie. Sa plateforme d'intelligence artificielle propriétaire, Jolt.Ninja, permet un 'deal flow' enrichi, un processus de diligence accéléré et une détection automatique des cibles d'investissement ou d'acquisition. En juin 2024, Jolt Capital a annoncé l'ouverture de son siège nord-américain à Montréal, pour piloter le déploiement de capital au Canada, ainsi que ses efforts de développement des affaires pour la société de gestion et ses compagnies en portefeuille sur la zone Amérique du Nord. Jolt Capital est également implanté à Paris, Lausanne, Copenhague, Londres, Tokyo, et dans la Silicon Valley.

Personne ressource : Millèna Bérubé Comtois, [email protected], 514-700-5550, poste 554