L'arrivée du printemps est l'occasion idéale d'apporter des changements à vos habitudes régulières en matière de respiration, en profitant du mois de la santé de Huawei. Le contenu expert élaboré par des professionnels reconnus, soutiendra le développement de bonnes pratiques et fournira des explications, étape par étape, sur les façons de mieux prendre soin de votre santé.

Quand était la dernière fois où vous avis pris une profonde respiration? Les avantages d'une respiration adéquate sont innombrables. Pour qu'il soit facile de la mettre en pratique, Huawei a créé une série qui y est dédiée sur les médias sociaux. Les exercices de respiration et le concours #HuaweiHealthMonth sont disponibles sur Instagram: @huaweimobilecan et sur Facebook: facebook.com/huaweimobilecan.

Le suivi des niveaux de SpO2

Saviez-vous que les niveaux de SpO2 sont essentiels au bon fonctionnement corporel au quotidien? Les niveaux d'oxygène dans votre sang peuvent varier selon les changements dans votre corps et ce, sans que vous vous en aperceviez. Afin de mettre l'accent sur l'importance du SpO2, une partie des activités de bien-être dans le cadre du mois de la santé de Huawei se concentrent sur cette donnée. Le suivi du SpO2 permet de détecter des maladies respiratoires et de signaler lorsque les niveaux d'oxygène sont dangereusement faibles, ce qui peut vous pousser à prendre des respirations profondes ou à aller prendre une marche à l'extérieur.

Le suivi des niveaux de SpO2 est disponible sur une gamme d'appareils de prêt-à-porter électronique de Huawei : la montre Huawei Watch GT 2 Pro, la montre Huawei Watch GT 2, la montre Huawei Watch GT 2e ou la montre Huawei Watch Fit. Choisissez un appareil qui convient le mieux à vos besoins parmi les offres promotionnelles du mois de la santé de Huawei et concentrez-vous davantage sur votre santé!

Plus de détails sur les offres promotionnelles du mois de la santé de Huawei

Les offres sont disponibles auprès de détaillants participants, y compris Amazon, Bureau en gros, Visions Electronics, Canada Computers, Newegg, Today's Shopping Choice, Memory Express, London Drugs et plusieurs autres.

Les appareils de prêt-à-porter électronique de Huawei sont compatibles avec les systèmes d'exploitation Android et iOS.

Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre site web. Les offres sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks auprès de certains détaillants. Les offres peuvent être modifiées sans préavis et sont sujettes aux modalités et aux conditions des détaillants.

À propos du groupe Huawei Consumer Business Group

Les produits et service de HUAWEI sont disponibles dans plus de 170 pays et sont utilisés par un tiers de la population mondiale. Quatorze centres de recherche et développement ont été établis aux États-Unis, en Allemagne, en Suède, en Russie, en Inde et en Chine. Huawei Consumer BG est l'une des trois divisions d'affaires de Huawei et elle comprend les téléphones intelligents, les PC, les tablettes, le prêt-à-porter électronique, les services infonuagiques, etc. Le réseau mondial de Huawei s'appuie sur plus de 30 ans d'expertise dans le secteur des télécommunications et il se consacre à fournir les dernières avancées technologiques aux consommateurs du monde entier.

