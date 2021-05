Joignez-vous au Grand rassemblement de l'emploi du Saguenay-Lac-Saint-Jean et trouvez votre emploi

SAGUENAY, QC, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec invite les chercheurs d'emploi à participer au Grand rassemblement de l'emploi du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui se tiendra en ligne du 27 au 29 mai 2021, sur le site rassemblement-emploi.ca.

Au total, c'est près de 1 000 emplois visant tous les niveaux d'études qui seront à pourvoir dans de nombreux secteurs d'activité. Le 27 mai, les visiteurs pourront clavarder ou échanger par vidéo avec les employeurs présents, de 8 h 30 à 17 h.

L'événement est rendu possible grâce au soutien financier du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, provenant de la mesure « Concertation pour l'emploi ». Cette mesure permet notamment de soutenir des événements qui contribuent au bon fonctionnement du marché du travail en favorisant l'appariement entre les chercheurs d'emploi et les besoins de main-d'œuvre des entreprises.

« On dénombre actuellement environ 3 500 postes vacants au Saguenay-Lac-Saint-Jean et les entreprises ont besoin de l'apport de tous pour pourvoir ces emplois. J'invite donc tous les chercheurs d'emplois à participer au Grand rassemblement de l'emploi du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un accompagnement personnalisé et une grande expertise feront de votre recherche d'emploi un tremplin pour intégrer durablement le marché du travail. Il est plus important que jamais de permettre à tous de participer activement à la relance économique du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je salue, avec mes collègues Nancy Guillemette, Éric Girard et François Tremblay, la tenue du Grand rassemblement de l'emploi du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette initiative constitue une réponse directe aux besoins de main-d'œuvre des entreprises de la région. Elle contribue aux efforts de la Stratégie régionale de recrutement et d'attraction de la main-d'œuvre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, lancée en avril dernier, qui vise à intégrer sur le marché du travail les travailleurs disponibles et à attirer une main-d'œuvre provenant de l'extérieur de la région. »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les personnes qui n'ont pas accès à un ordinateur, à un appareil mobile ou à une connexion Internet et qui souhaiteraient visiter le salon pourront se rendre le 27 mai dans les locaux des organismes communautaires spécialisés en développement de l'employabilité de la région présents sur l'ensemble du territoire. Elles pourront utiliser leurs équipements informatiques. Pour trouver les coordonnées téléphoniques et l'adresse de ces organismes, il faut consulter le site tonemploiavecnous.ca.





Le 27 mai, les visiteurs pourront également échanger avec des agents d'aide à l'emploi de Services Québec, qui animeront un kiosque d'information sur les services publics d'emploi. Si des chercheurs d'emploi éprouvent des difficultés lors de leurs recherches, des organismes spécialisés en développement de l'employabilité seront aussi présents pour leur offrir un soutien adapté à leurs besoins.





Cet événement répond également à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de développer des approches innovantes.





L'événement est une initiative de la Direction régionale de Services Québec, appuyée par les organismes suivants : Promotion Saguenay; Chambre de commerce et d'industrie Lac-Saint-Jean-Est; Carrefour jeunesse-emploi Saguenay; Portes ouvertes sur le Lac; Table régionale des organismes communautaires, région 02 (TROC 02) et Infrastructures technologiques Québec.

