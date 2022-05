TORONTO, le 31 mai 2022 /CNW/ - John McKenzie et David Arnold, respectivement chef de la direction et chef de la direction financière du Groupe TMX, prendront la parole à l'occasion de la Global Exchange and FinTech Conference organisée par Piper Sandler, qui aura lieu le mercredi 8 juin 2022, de 14 h 30 à 15 h (HE), à l'hôtel Lotte New York Palace, à New York.

Le lien vers l'enregistrement de la webdiffusion sera accessible et archivé dans la section Événements pour les actionnaires de TMX.

À propos du Groupe TMX (TSX : X

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport, qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup.

SOURCE Groupe TMX Limitée

Renseignements: Catherine Kee, Gestionnaire principale, Communications d'entreprise et relations avec les médias, Groupe TMX, 416 814-8834, [email protected]