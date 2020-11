Les experts amplifient la portée et la présence géographique du cabinet de construction dans les Amériques

NEW YORK, 17 novembre 2020 /CNW/ - Ankura, une société mondiale de services-conseils et de services spécialisés, est heureuse d'annoncer la nomination de John Dowse au poste de directeur général principal et de Fadi Nashed au poste de directeur général, tous deux basés à Toronto. La venue de MM. Dowse et Nashed élargit le banc d'experts-conseils en construction d'Ankura et coïncide avec son investissement dans l'établissement d'opérations nationales de la société au Canada.

« Nous avons été actifs sur le marché canadien en travaillant pour certains des plus grands propriétaires et entrepreneurs du pays dans le cadre de projets de renom, a déclaré Steve Pitaniello , chef du groupe d'affaires Construction. Nous avons ciblé l'investissement au Canada comme un impératif stratégique pour notre entreprise et nous avons activement cherché les bonnes personnes pour se joindre notre équipe et représenter la force de notre pratique au Canada. L'ajout de MM. Dowse et Nashad témoigne de notre engagement envers l'expansion géographique en général, et plus particulièrement au Canada. »

M. Dowse possède 37 ans d'expérience mondiale dans divers services de construction, d'ingénierie, de consultation et de règlement des différends, et il possède des qualifications en construction et juridiques. Il a travaillé sur des projets prospectifs, actifs et médico-légaux, où il conseillait des prêteurs, des propriétaires, des entrepreneurs et d'autres intervenants. Il se spécialise dans l'analyse du retard des échéanciers de projets, de l'analyse de la productivité et de la quantification des coûts et des dommages, et il a rédigé et présenté des rapports d'experts en matière de négociations, de médiation, d'arbitrage et de litiges dans plusieurs juridictions à l'échelle mondiale. M. Dowse est un arbitre d'expérience, ayant agi à titre d'arbitre, de membre de jury, de membre de comité de différends et de médiateur. Il donne également des conférences et offre du mentorat et de la formation sur des sujets connexes.

« Je saisis l'occasion unique que m'offre Ankura de me joindre à ses experts bien établis et chevronnés et d'accroître sa présence au Canada, a déclaré M. Dowse. Le cabinet de construction d'Ankura a fait ses preuves dans le domaine de la construction, ce qui crée une proposition convaincante pour les sources de capitaux, les entrepreneurs et les avocats dans les dossiers de construction à enjeux élevés au Canada. »

En plus de M. Dowse, Fadi Nashed, qui compte 12 années d'expérience dans l'industrie de la construction, s'ajoute au cabinet. Il possède une expertise dans le règlement des différends, dans l'analyse des échéanciers de construction, dans les contrôles de projet, dans l'administration des contrats de construction et dans la gestion de projets, surtout en ce qui concerne les projets d'énergie et d'infrastructure. Il travaille avec des propriétaires du secteur public, des entrepreneurs principaux, des sous-traitants et des cabinets de conception ainsi que leurs avocats.

« Je me réjouis à l'idée de travailler avec John sur le marché canadien et avec nos nouveaux collègues du monde entier afin de fournir des conseils sophistiqués et des opinions objectives sur d'importants programmes d'infrastructure, a déclaré M. Nashed. La capacité de relier notre expertise en matière de projets d'immobilisations à d'autres disciplines dans des industries très pertinentes, comme les ressources naturelles, représente une occasion importante pour la croissance d'Ankura au Canada. »

