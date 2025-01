TORONTO, le 8 janv. 2025 /CNW/ - Joseph Vitale, fondateur et président d'Italpasta Ltd., est l'un des 29 récipiendaires de l'Ordre de l'Ontario. Plus haute distinction de la province, cette nomination célèbre les personnes ayant apporté des contributions exceptionnelles au succès de notre province et de notre nation.

« Je suis profondément honoré », a déclaré M. Vitale, qui a fondé Italpasta en 1989. Cette reconnaissance reflète non seulement un travail acharné, mais aussi l'impact cumulatif des relations, des partenariats et des expériences que j'ai eu la chance de partager avec ma famille et mes partenaires tout au long de ma carrière. En tant qu'immigrant, je m'efforce de fusionner mon héritage italien avec ma fierté d'être Canadien en travaillant à améliorer la vie de ceux qui m'entourent. »

M. Vitale est arrivé au Canada de l'Italie en 1953. Il a immédiatement adopté sa nouvelle vie en Ontario et s'est engagé sur une voie qui l'a mené à la fondation d'Italpasta et à son ascension en tant que leader de l'industrie alimentaire canadienne, bâtissant son entreprise pour en faire le cinquième plus grand producteur de pâtes en Amérique du Nord. Hautement respecté pour sa contribution au secteur, Joe Vitale est connu pour son dévouement et sa passion à promouvoir tout ce qui est « Fabriqué au Canada ».

Joe a été l'un des investisseurs initiaux de Telelatino, la première chaîne de télévision spécialisée multiculturelle du Canada. Son engagement envers le multiculturalisme et l'inclusion découle de sa propre expérience en tant qu'immigrant. Il se souvient de son arrivée en Ontario, avec une maîtrise limitée de l'anglais, et de son appartenance à un groupe minoritaire souvent peu accueilli dans de nombreux milieux. Il savait que des programmes télévisés pour les nouveaux Canadiens dans leur langue maternelle seraient essentiels pour faciliter leur transition vers une nouvelle vie.

La philosophie de Joe en matière de dons caritatifs est simple : aider les moins fortunés et redonner à la communauté qui lui a tant apporté. Ses efforts philanthropiques comprennent des dons importants à des organismes locaux dont des hôpitaux, notamment un engagement d'un million de dollars pour la création d'une chaire en chirurgie cardiaque minimalement invasive à l'Université de Toronto.

ACCÉDEZ À LA VERSION COMPLÈTE DU COMMUNIQUÉ ET AUX PHOTOS ICI.

SOURCE Italpasta

Pour organiser une entrevue, veuillez contacter The PR Department au 416 535-3939 ou [email protected].