Joe Fresh et Jillian Harris lancent une deuxième édition limitée de la veste Jilly

« Je suis très heureuse de vous présenter une version mise à jour de la veste Jilly et de poursuivre mon partenariat avec Joe Fresh pour une deuxième année consécutive, a déclaré Jillian Harris . La nouvelle veste Jilly présente les mêmes qualités qui ont fait craquer les clients l'an passé, en plus d'arborer un superbe imprimé léopard, d'être plus longue et d'être dotée d'une bourre recyclée à 70 %, la durabilité étant une priorité pour notre avenir. »

Une nouveauté cette année, Joe Fresh et Jillian Harris vont aussi lancer la « veste Mini Jilly », parfaite pour un look mère-fille assorti. La « veste Mini Jilly » est offerte en versions pour petites filles et filles, au prix de détail de 34 $ CA et 39 $ CA, respectivement.

« L'année dernière, notre première collaboration avec Jillian Harris a été tellement positive que nous avions hâte de travailler à nouveau avec elle, a déclaré Ian Freedman, président de Joe Fresh. La veste Jilly et la veste Mini Jilly incarnent toutes deux la qualité et le style que nos clients apprécient, et nous sommes ravis de partager ce lancement avec eux. »

Dans le cadre de cette collaboration, Joe Fresh et Jillian Harris se sont associés au Kelowna Women's Shelter, un organisme de bienfaisance qui fournit gratuitement nourriture, abri, conseils, soutien et éducation préventive aux femmes et à leurs enfants qui sont victimes de violence conjugale. Ensemble, Joe Fresh et Jillian Harris feront un don caritatif de vestes PrimaLoftMD pour cet organisme de bienfaisance.

Des photos en haute résolution de la veste Jilly et de la veste Mini Jilly peuvent être téléchargées ici.

À propos de Joe Fresh

Style essentiel. Valeur exceptionnelle. Lancée en 2006, Joe Fresh offre un style à la fois moderne et accessible dans des collections complètes pour femmes, hommes et enfants qui conviennent à tous les modes de vie. Aujourd'hui l'un des détaillants de mode les plus importants du Canada, Joe Fresh confère une touche contemporaine à la garde-robe de tous les jours par ses articles colorés au fini impeccable et aux détails bien pensés. Qu'il s'agisse de vêtements, d'accessoires, de chaussures ou de cosmétiques, Joe Fresh offre qualité et style à toute la famille. Au Canada, les produits Joe Fresh sont offerts dans plus de 1 450 magasins de détail, dont plus de 350 magasins Loblaw, 1 300 magasins Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, 11 boutiques autonomes Joe Fresh et sur le site joefresh.com. Les produits Joe Fresh sont également offerts à l'international grâce à des partenaires locaux aux États-Unis. Pour en savoir plus, visitez le site joefresh.com .

À propos de Jillian Harris

Jillian Harris est à la fois maman, fiancée, conteuse, animatrice télé et femme active par excellence qui s'investit corps et âme dans tout ce qu'elle entreprend. Fondatrice et directrice de la création de Jillian Harris Design, elle se passionne pour l'amour, la famille, les organismes de bienfaisance, la mode, la gastronomie, la décoration et bien plus encore. Sur son site, JillianHarris.com, vous trouverez des idées lumineuses et inspirantes en matière de mode, d'alimentation et de décoration au quotidien. Le style emblématique de Jillian est à la fois classique et féminin et son sens de la conception et de la décoration est des plus enviables. En tant que co-animatrice de l'émission Love It Or List It Vancouver sur HGTV, elle donne vie à ses créations en apportant un renouveau moderne et inspirant aux maisons en mal d'amour. Sa collaboration avec des organismes de bienfaisance locaux tels que Mamas For Mamas nourrit son désir d'aider ceux qui sont dans le besoin et de redonner aux personnes défavorisées. Sa famille, qui se compose de son fiancé Justin Pasutto, de son fil Leo, de sa fille Annie et de ses chiens Nacho, Cilantro et Peaches, est sa plus grande passion.

À propos du Kelowna Women's Shelter

Au cours des 40 dernières années, le Kelowna Women's Shelter a fourni un refuge, de la nourriture, des articles essentiels, des conseils, des services de soutien et de l'éducation préventive aux femmes et à leurs enfants victimes d'abus et de violence conjugale. Bien que le principal service fourni soit un hébergement et des produits de première nécessité tels que la nourriture et les vêtements, le Kelowna Women's Shelter est bien plus qu'un simple refuge. Il existe plusieurs programmes et services supplémentaires auxquels il est possible d'accéder, notamment un programme de sensibilisation pour les femmes qui ne peuvent ou ne souhaitent pas accéder au refuge comme tel, des rencontres individuelles et des séances de groupe de soutien guidées par des pairs, le programme PEACE pour les enfants qui ont été témoins d'abus et le programme de prévention de la violence interne et externe pour les jeunes, dispensé par les écoles du SD23. Le KWS est également une ressource pour toute personne qui pourrait avoir des questions sur les abus et la violence conjugale. Le centre défend les intérêts des victimes, mobilise plus de 200 bénévoles et gère sa propre friperie. Le Kelowna Women's Shelter agit également comme lien avec d'autres services, structures de soutien et organisations locales qui peuvent aider les femmes et les enfants ayant accès à l'établissement, y compris le soutien juridique, les conseils en matière de santé mentale, les services aux familles et aux victimes, etc. Les conseillers du refuge sont disponibles et prêts à aider 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en personne, par téléphone et par courriel. Les services sont offerts aux femmes et aux enfants de la région d'Oyama à Peachland. L'année dernière, 279 femmes et enfants au total ont été hébergés dans le refuge, plus de 15 700 repas ont été fournis, 670 appels de crise et de conseil ont été reçus sur notre ligne téléphonique 24 heures sur 24, 1 100 rencontres individuelles et séances de groupe de soutien ont été organisées et 665 enfants ont participé à nos programmes pour les enfants et les jeunes.

SOURCE Loblaw Companies Limited - Joe Fresh

Renseignements: Stacey Fishman, PR Specialist, [email protected]

Liens connexes

www.joe.ca