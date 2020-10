Jocelyn Pauzé fait son entrée au comité exécutif à titre de conseiller associé aux services aux citoyens et à la gestion des chantiers

MONTRÉAL, le 28 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le conseiller de ville du district Marie-Victorin, Jocelyn Pauzé, se joint au comité exécutif de la Ville de Montréal à titre de conseiller associé aux services aux citoyens et à la gestion des chantiers. M. Pauzé viendra ainsi en appui au responsable des infrastructures et de l'eau au comité exécutif, Sylvain Ouellet, et au responsable des services aux citoyens, Jean-François Parenteau.

« La crise provoquée par la COVID-19 a mis en lumière le besoin des Montréalaises et Montréalais d'avoir un peu plus de calme dans les rues et dans leurs quartiers. J'ai donc annoncé à la fin de l'été mon intention de revoir la programmation des travaux de la Ville pour l'année prochaine afin de permettre à la population de souffler un peu. Avec l'exercice que nous avons effectué, nous allons réduire les entraves liées aux chantiers de la Ville et nous allons protéger des axes de mobilité de toutes entraves. Il s'agit de mesures qui feront une réelle différence. Le nouveau conseiller associé Jocelyn Pauzé aura un mandat fort important pour s'assurer que les chantiers roulent rondement et nuisent le moins possible à la population », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« En tant que conseiller associé, Jocelyn Pauzé aura le mandat de visiter régulièrement les chantiers, d'identifier les endroits problématiques et de faire le suivi approprié auprès des services municipaux et des partenaires, car il n'y a pas que la Ville qui réalise des travaux. Il devra de plus identifier et mettre en œuvre divers moyens pour améliorer la gestion des travaux afin de favoriser la mobilité de tous les usagers, de diminuer la nuisance des travaux pour les résidents, commerçants et institutions situés à proximité et d'augmenter la qualité des communications liées aux chantiers. Il appuiera également les efforts déployés en matière de déneigement et d'amélioration du service 311. Il apportera une belle expertise terrain au comité exécutif », a ajouté Benoit Dorais, président du comité exécutif.

« Au cours des trois dernières années, j'ai passé vraiment beaucoup de temps sur le terrain à discuter avec les gens de mon arrondissement, mais aussi de partout à Montréal. L'amélioration de la qualité de vie de la population est ce qui motive le plus et ce sera un honneur pour moi de faire partie du comité exécutif de la Ville de Montréal et d'appuyer mes collègues dans notre mission de faire de Montréal une ville agréable au sein de laquelle tout le monde peut trouver sa place et profiter d'une qualité de vie sans pareille », a souligné Jocelyn Pauzé.

Jocelyn Pauzé amorce son mandat au sein du comité exécutif dès aujourd'hui.

