HANGZHOU, Chine , 2 octobre 2025 /CNW/ - Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ : JZXN; la « société ») a annoncé aujourd'hui avoir conclu des contrats d'achat de titres avec certains investisseurs institutionnels en dehors des États-Unis dans le cadre d'un placement privé visant à collecter un produit brut maximal de 30 millions de dollars américains par l'émission d'unités (chacune étant composée d'actions ordinaires et de bons de souscription d'actions). Le produit net de l'opération sera principalement utilisé pour acquérir des cryptomonnaies.

Chaque unité comprend une action ordinaire d'une valeur nominale de 0,00039 dollar américain (émise au prix de 0,42 dollar américain par action) et trois bons de souscription d'actions. Chaque bon de souscription peut être exercé dans les trois ans suivant la date d'émission, au prix d'exercice de 0,50 dollar américain par action ordinaire. Dans certaines circonstances, ces bons de souscription peuvent être exercés sans décaissement.

Cette offre est faite sur la base de dispenses d'inscription en vertu de la loi de 1933 sur l'émission de valeurs mobilières, telle que modifiée (la « loi sur l'émission de valeurs mobilières »), notamment le règlement S et la partie 4 a) 2) de ladite loi.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres dans un État ou une autre juridiction dans lequel/laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.

À propos de Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc. est l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures de recharge intelligentes pour les véhicules à énergie nouvelle dans les villes chinoises de troisième et quatrième rangs. La société se concentre sur les bornes de recharge rapide à courant continu de haute puissance intégrées à des capacités de stockage d'énergie, et prévoit d'étendre en permanence son réseau de recharge intelligent d'ici à 2026 pour soutenir les objectifs de neutralité carbone de la Chine et promouvoir le développement de transports durables. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site jzxn.com.

