HANGZHOU, Chine, 24 septembre 2025 /CNW/ - Jiuzi Holdings, Inc. (NASDAQ : JZXN; la « société ») a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait officiellement approuvé et adopté une politique d'investissement dans les cryptoactifs (ci-après dénommée la « politique »). Cette politique autorise la société à affecter une partie de ses réserves de liquidités à des cryptoactifs sélectionnés dans le cadre d'une gestion prudente des risques.

Cette initiative stratégique fait suite à la récente nomination de M. Doug Buerger, expert en cryptomonnaie de renom, au poste de directeur de l'exploitation, au terme d'une recherche approfondie et d'une évaluation minutieuse.

Tao Li, directeur général, a déclaré : « L'adoption de la politique d'investissement dans les cryptoactifs illustre notre gestion proactive de la trésorerie afin de protéger et d'accroître la valeur actionnariale à long terme. Nous sommes ravis d'avoir un spécialiste expérimenté tel que M. Doug Buerger pour diriger ce programme. »

Cadre fondamental de la politique :

1. Mandat et plafond d'investissement clairs : le conseil d'administration a autorisé la société à déployer jusqu'à 1 milliard de dollars de fonds pour l'achat de cryptoactifs, garantissant une prise de risques contrôlée.

2. Critères rigoureux de sélection des actifs : dans la phase initiale, les investissements seront limités au Bitcoin (BTC), à l'Ethereum (ETH) et au BNB. Tout futur ajout d'autres actifs doit faire l'objet d'une réévaluation et d'une approbation par le comité de gestion des risques du conseil d'administration.

3. Normes de garde les plus strictes : la société n'assurera pas elle-même la garde des cryptoactifs acquis.

4. Structure de supervision et de gouvernance professionnelle : un « comité des risques liés aux cryptoactifs » mené par Huijie Gao, directeur financier, a été mis en place. Ce comité supervisera la mise en œuvre de la politique et fera régulièrement rapport au conseil d'administration.

M. Doug Buerger, récemment nommé directeur de l'exploitation, a commenté : « Je suis enchanté de diriger cette importante initiative de trésorerie, soutenue par un conseil d'administration et une équipe de direction aussi novateurs. Nous ne nous engageons pas dans des opérations ou des spéculations à court terme; nous considérons plutôt les cryptoactifs comme des réserves de valeur à long terme, qui permettent de se prémunir contre les incertitudes macroéconomiques ».

La société devrait divulguer en temps utile les informations pertinentes dans le formulaire 6-K déposé auprès de la SEC à la suite de toute opération d'achat significative.

À propos de Jiuzi Holdings, Inc.

Jiuzi Holdings, Inc. est l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures de recharge intelligentes pour les véhicules à énergie nouvelle dans les villes chinoises de niveau 3-4. La société est spécialisée dans les chargeurs rapides en courant continu de grande puissance (80 kW-160 kW) intégrant des capacités de stockage d'énergie. Jiuzi Holdings prévoit un déploiement continu de piles de recharge intelligentes jusqu'en 2026 pour contribuer aux objectifs de neutralité carbone de la Chine et faire progresser le transport durable. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur jzxn.com.

