Jim Texier se joindra à Lightspeed en tant que chef des produits

MONTRÉAL, le 24 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (TSX: LSPD) a annoncé que Jim Texier se joindra à la Société en tant que chef des produits, poste nouvellement créé. Il entrera en fonction en septembre et relèvera du chef de la direction, Dax Dasilva.

Jim est actuellement chef de la technologie et de produits de SSENSE, leader dans le domaine de la technologie de la mode de luxe et destination novatrice en matière de commerce électronique international reconnue pour son contenu original exclusif et sa sélection raffinée de produits de mode et de luxe pour hommes et femmes. Avant de se joindre à SSENSE, Jim a été chef de la technologie et de produits auprès de Global Fashion Group à Singapour et a occupé divers postes de direction de la technologie auprès d'AXA Group, de Viadeo et d'AlloCiné en France et de Nstein Technologies au Canada. Très tôt dans sa carrière, il a fondé Eurocortex, fournisseur de solutions logicielles desservant la presse et les médias. Il est titulaire d'une M. Sc. en informatique et mathématiques appliquées de l'ENSEEIHT, qui fait partie de l'Institut National Polytechnique de Toulouse, en France.

« L'innovation des produits par Lightspeed a modernisé et simplifié les points de vente de PME complexes. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de magasins de détail et de restaurants situés sur plusieurs continents peuvent se concentrer sur la croissance de leurs activités grâce à nos solutions. Alors que nous entamons la prochaine étape en matière d'innovation de produits et de croissance internationale, nous sommes heureux de bénéficier du point de vue et de l'expérience de Jim au sein de Lightspeed », a déclaré Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed.

« Lightspeed est l'une des rares plateformes qui ont joué un rôle crucial dans la réussite des petites entreprises à travers le monde. Et il reste encore beaucoup à faire. J'ai hâte de me joindre à l'équipe talentueuse que Dax a mise sur pied et de me mettre rapidement au travail », a déclaré M. Texier.

À propos de Lightspeed

Présente dans une centaine de pays, Lightspeed (TSX : LSPD) propose une plateforme de commerce infonuagique aux petites et moyennes entreprises. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui aide restaurants et détaillants à effectuer des ventes omnicanales, à gérer les transactions, à traiter avec les consommateurs, à accepter les paiements et à assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed possède la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux que fréquentent les consommateurs. Comptant plus de 700 employés, Lightspeed a des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué pourrait contenir des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de la Société et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. Certains risques, incertitudes et autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, y compris, entre autres, les facteurs de risque identifiés dans notre dernier rapport de gestion et à la rubrique « Facteurs de risque » de notre dernière notice annuelle, qui peuvent être consultés sous notre profil sur le site de SEDAR au www.sedar.com. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'elles soient fondées sur certaines présomptions que la Société juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les déclarations prospectives faites par la Société. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous les facteurs, notamment ceux-ci, avant de prendre une décision concernant la Société et de ne pas se fier indûment sur les déclarations prospectives. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

