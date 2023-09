QUÉBEC, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Le décompte est commencé! À 11 mois du début des compétitions, le comité organisateur des Jeux du Canada 55+ 2024 de Québec, qui seront présentés pour la toute première fois en sol québécois, a lancé les activités menant à l'événement en procédant à deux grandes annonces, mercredi.

Le comité organisateur a annoncé en conférence de presse que l'athlète olympique canadien de renommée internationale Pierre Harvey se joint à l'aventure à titre d'ambassadeur. De plus, les Jeux du Canada 55+ 2024, qui sont organisés par le Réseau FADOQ en collaboration avec la FADOQ - Régions de Québec et Chaudière-Appalaches et la Ville de Québec, ont aussi mis en ligne leur site Web qui contient toutes les informations pertinentes pour les athlètes et le public.

« C'est une grande fierté et un immense bonheur de pouvoir recevoir à Québec plus de 2 500 personnes pour cette compétition de grande envergure. Ces Jeux sont une autre preuve qu'il n'y a pas d'âge pour se dépasser. Le Réseau FADOQ est extrêmement heureux que Pierre Harvey, dont la carrière a été une inspiration pour toute la population canadienne, joigne sa voix à la nôtre pour cet événement », a affirmé la présidente du Réseau FADOQ, Madame Gisèle Tassé-Goodman.

Créés en 1996, les Jeux du Canada 55+ se tiendront au Québec pour la toute première fois. L'événement se déroulera du 27 au 30 août prochain. Vingt disciplines seront présentées lors de cette 13e édition, dont le tennis, le hockey sur glace, la natation, le pickleball, l'athlétisme, les quilles, le crible, le billard et la balle donnée.

Pierre Harvey : un grand athlète

Pierre Harvey, l'ambassadeur des Jeux du Canada 55+ de Québec, est un sportif de haut niveau ayant participé à des Jeux olympiques d'été et d'hiver. Rappelons qu'il a représenté le Canada en cyclisme sur route aux Jeux olympiques de Montréal en 1976 et ceux de Los Angeles en 1984 ainsi qu'en ski de fond aux Olympiques de Sarajevo en 1984 et ceux de Calgary en 1988. Il est le premier athlète canadien à avoir remporté une médaille d'or en ski de fond dans une épreuve de la Coupe du monde, en mars 1987, et en a ensuite remporté trois autres. Il a pris sa retraite de la compétition en 1989.

« J'ai accepté l'offre des organisateurs de devenir ambassadeur car je crois que l'activité physique est essentielle au bien-être des personnes aînées. Il est vrai que le sport a toujours été une priorité dans ma vie. Je souhaite que ma présence, ainsi que celle de nombreux athlètes lors de ces Jeux, puisse donner le goût de bouger, de se dépasser et par le fait même, de se sentir mieux et en meilleure forme en vieillissant », a déclaré l'ambassadeur des Jeux du Canada 55+ de Québec, Pierre Harvey.

La ville de Québec est un emplacement idéal pour recevoir des athlètes de partout au Canada grâce à ses installations sportives et récréatives hors pair, en plus de son charme sans pareil. Cet événement aura des retombées économiques et touristiques importantes pour la ville de Québec.

« C'est un réel plaisir d'accueillir les Jeux du Canada 55+ 2024 pour la première fois à Québec. Lors de leur visite, chacun et chacune pourra constater combien Québec constitue un milieu de vie accueillant, inclusif et axé sur la participation sociale de chaque génération. Je remercie sincèrement toute l'équipe organisatrice des Jeux d'avoir choisi Québec », se réjouit le maire de Québec, Bruno Marchand.

Ces Jeux auront également un rayonnement dans toute la province étant donné que des athlètes des quatre coins du Québec représenteront le fleurdelisé lors des compétitions.

« Bouger, c'est vieillir en santé, maintenir de saines habitudes de vie, mais surtout, c'est bon pour la tête. C'est grâce à des événements comme les Jeux du Canada 55+ qu'on contribue à faire bouger les personnes aînées, mais aussi à briser l'isolement. Bon succès aux 2 500 athlètes qui convergeront vers Québec! », a souligné Yannick Gagnon, député de Jonquière et adjoint gouvernemental de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air.

Des disciplines variées

Des participants de partout au Canada pourront compétitionner dans 20 disciplines qui sont un mélange d'activités physiquement actives et intellectuellement stimulantes.

Athlétisme Bowling (petites quilles) Curling Palet Badminton Bridge contractuel Dards Pickleball Balle donnée Bridge duplicata Golf Scrabble Baseball poche Course 5 km et 10 km Hockey Tennis Billard (8 ball-pool) Crible Natation Tennis de table

Des plateaux de compétition à travers la ville de Québec

Plusieurs lieux et installations sportives de la ville de Québec seront à l'honneur.

Le Centre de foires

Le PEPS de l'Université Laval

Le Centre de glaces Intact Assurance

Plusieurs parcs

Un site Web informatif et efficace

Afin d'en savoir plus sur les compétitions, sur les événements qui entourent les Jeux, sur le processus à suivre pour s'inscrire dans l'une ou l'autre des disciplines ou tout simplement pour s'informer, le comité organisateur des Jeux du Canada 55+ a mis en ligne un site Web complet. Le processus d'inscription diffère d'une province à l'autre. Ces informations ne sont pas sur le site Web de l'édition 2024. Pour connaître ces informations, les athlètes doivent communiquer avec le représentant ou la représentante de leur province. Pour le Québec, ils peuvent consulter le site du Réseau FADOQ.

À PROPOS DES JEUX DU CANADA 55+

Créés en 1996, les Jeux du Canada 55+ sont un événement biennal qui rassemble environ 2 500 compétiteurs et compétitrices de 55 ans et plus de tout le pays. Les Jeux canadiens 55+ comportent une vingtaine de disciplines qui sont un mélange d'activités physiques et intellectuellement stimulantes. De plus, ils sont un moyen d'encourager un mode de vie actif et sain pour les adultes de plus de 55 ans au Canada.

À PROPOS DU RÉSEAU FADOQ

Avec 550 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme de personnes aînées au Canada. Sa mission est de faire partie de la vie des personnes de 50 ans et plus en défendant leurs droits, en valorisant leur apport à la société et en les accompagnant avec une offre de services et d'activités adaptés.

Pour info : https://www.fadoq.ca/reseau/

Jeux du Canada 55+ de Québec : https://canada55plusqc.ca/

Source : Réseau FADOQ

