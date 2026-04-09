Jeune maman et comédienne chouchou des Québécois, Mirianne Brûlé devient éducatrice et porte-parole du Salon de l'apprentissage

En pleine pénurie d'enseignants et d'éducateurs, de nombreux jeunes professionnels choisissent de se reconvertir dans ce domaine, et Mirianne en est un exemple inspirant. À travers son parcours, elle démontre qu'il est possible d'embrasser une carrière en éducation à différentes étapes de sa vie, tout en jonglant avec la vie de jeune parent et plusieurs autres responsabilités.

Mirianne partage son quotidien et son parcours académique sur les réseaux sociaux, où elle inspire des milliers de jeunes adultes à oser se réorienter, même dans la quarantaine. Elle y exprime aussi son désir de s'engager au cœur du développement des jeunes, en les accompagnant dans leurs apprentissages et leur cheminement, et en contribuant à former les citoyens de demain.

« Je suis très heureuse d'être porte-parole du Salon cette année ! C'est une occasion en or pour moi d'allier ma passion et mon travail. C'est le moment parfait pour découvrir la créativité des entrepreneurs et des organisations du milieu de l'éducation qui ont à cœur le développement des enfants. J'ai hâte de parcourir les allées du Salon, d'en apprendre davantage sur les nouvelles solutions pour soutenir les jeunes ayant des troubles d'apprentissage ou de comportement, mais aussi de rencontrer des gens qui vivent les mêmes réalités que moi », souligne la porte-parole, Mirianne Brûlé.

Car au-delà des enjeux bien réels, le milieu de l'éducation est aussi porté par des gens qui tiennent le fort, qui innovent, qui s'impliquent et qui croient profondément en leur rôle. L'engouement grandissant pour le Salon de l'apprentissage, qui attire chaque année des milliers de visiteurs, en est un témoignage concret. Il y a des défis, mais c'est aussi un milieu vivant, dynamique, où l'optimisme et l'engagement sont aussi présents malgré les défis.

Le parcours et la vision de Mirianne Brûlé

Mirianne souligne :

« Comme actrice, j'ai eu la chance de participer à plusieurs émissions jeunesse à contenu éducatif. Aujourd'hui, je poursuis des études en petite enfance comme deuxième carrière, tout en étant maman d'une fille de six ans. Mon intérêt pour le développement de l'enfant n'est pas un hasard : ces premières années sont si riches, où se construisent la confiance, la curiosité, le langage et les habiletés sociales. Je crois profondément que les personnes qui accompagnent les enfants à ce moment-là ont un rôle immense à jouer.

Voir ma fille entrer dans le monde scolaire me rappelle chaque jour à quel point les bases posées dès la petite enfance sont essentielles. À travers mon expérience de parent, je constate que l'apprentissage est un continuum, un chemin qui commence très tôt et évolue toute la vie. Le Salon de l'apprentissage est justement un espace pour découvrir, réfléchir, échanger et s'inspirer, peu importe notre âge ou notre parcours.

Si j'avais un message à transmettre aujourd'hui, ce serait celui-ci : chaque parcours est unique et l'important est de choisir un chemin qui a du sens pour soi et qui permet de contribuer, à sa façon, au monde de demain. On se voit au Salon de l'apprentissage ! »

Un événement incontournable au cœur de l'éducation

L'entrée au hall d'exposition est gratuite pour les visiteurs inscrits.

En ce printemps tardif et pluvieux, le Salon de l'apprentissage, qui se tiendra les 18 et 19 avril prochains, est l'événement parfait pour dynamiser votre fin de semaine tout en faisant le plein de ressources familiales et éducatives.

Le Salon s'adresse aux enseignants, aux éducateurs et aux parents, et réunira plus de 175 exposants provenant de partout au Québec, ainsi que des spécialistes sur place pour répondre aux questions et accompagner les visiteurs dans leurs démarches.

Les familles pourront également profiter d'une programmation riche incluant activités, zones de jeux et animations pour tous les âges. Au programme : des ateliers scientifiques avec le Cosmodôme et Les Neurones atomiques, des prestations de Fredo le magicien et du Cirque M Trenka, des séances de yoga parents-enfants avec l'Univers Attentif et Heureux ainsi que des activités d'art créatif, et bien plus encore. Le Salon offre un espace de découvertes, d'échanges et d'inspiration, au service de la réussite éducative et du bien-être des enfants.

Tout au long du week-end, les visiteurs pourront également profiter de l'Espace Cconseil d'Alloprof. Dans un cadre chaleureux, respectueux et confidentiel, les professionnels d'Alloprof accueilleront chacun selon ses besoins. Parents, enseignants et intervenants du milieu éducatif auront ainsi l'occasion de prendre le temps d'échanger avec des spécialistes qui comprennent en profondeur les réalités scolaires.

« Ce que j'aime le plus, c'est découvrir des entreprises d'ici qui font des choses extraordinaires. J'ai déjà mes coups de cœur, comme Les Bougeottes, les Jouets Ciboulot, Les Murs de Marie et Le Local de Péla », partage Mirianne Brûlé.

Des conférences et des ressources pour aller plus loin

Les détenteurs du Passeport VIP auront accès à une programmation de conférences offertes par des experts reconnus, abordant des enjeux actuels liés à l'apprentissage, la motivation scolaire, la santé mentale, les difficultés de comportement, l'estime de soi, l'accompagnement de l'enfant à l'ère numérique et plus encore.

« Personnellement, j'ai très hâte d'assister à la conférence de Nancy Doyon sur la gestion des émotions chez les adultes. Ça me parle énormément, parce qu'on réalise à quel point notre propre équilibre influence celui des enfants », ajoute Mirianne Brûlé.

Le Passeport VIP inclut également un accès prioritaire au site ainsi que l'accès aux rediffusions des conférences.

Un événement soutenu par des partenaires engagés

L'événement bénéficie de la collaboration de partenaires reconnus, dont Alloprof, l'Association québécoise des enseignants du primaire, la Fédération autonome de l'enseignement, la Fédération des établissements d'enseignement privés, la Centrale des syndicats du Québec, Enfant Soleil, Rythme FM, SOS Nancy, l'ADISQ à l'école, Robiii et L'Univers Attentif et Heureux.

« Le soutien de nos partenaires est essentiel. Il permet de créer un événement solide, crédible, profondément connecté aux besoins réels du terrain et surtout gratuit, donc accessible à tous », souligne Chantal Trudel.

Une annonce en primeur dévoilée au Salon de l'apprentissage

L'équipe du Salon présentera en primeur un projet à portée inédite au Québec, conçu pour rassembler et faciliter l'accès à une multitude de ressources pour les acteurs du milieu de l'éducation et les familles. Cette initiative promet de révolutionner la façon de découvrir les entrepreneurs du secteur, de manière simple, rapide et enrichissante. Tous sont invités à venir le découvrir lors de cette fin de semaine incontournable.

À propos du Salon de l'apprentissage

Palais des congrès de Montréal

18 et 19 avril 2026

Entrée gratuite au hall d'exposition (inscription requise)

Billets VIP disponibles pour accéder aux conférences et à d'autres avantages exclusifs

www.salondelapprentissage.ca

Disponibilités médias

Mirianne Brûlé est disponible pour des entrevues afin de partager son parcours en éducation et sa réalité de jeune maman en pleine reconversion dans un milieu exigeant, mais essentiel. Elle pourra également parler du Salon de l'apprentissage, de sa mission et de son importance pour les enseignants, les professionnels de l'éducation et les familles.

L'équipe d'ambassadeurs du Salon, Nancy Doyon (SOS Nancy), Stéphane Paradis (Gustave), Précila Brodeur-Léonard (Le local de Péla), Laurie D'Amours (La petite Crapule) et Isabelle Chung (Les Bougeottes), est également disponible pour des entrevues et ainsi discuter des enjeux liés à l'éducation et au bien-être des familles.

Voir les ambassadeurs ici : https://www.salondelapprentissage.ca/porte-paroleetambassadeurs2026

Programmation de l'événement :

https://www.salondelapprentissage.ca/programmationmtl

Inscription : https://www.salondelapprentissage.ca/event-details/salon-de-lapprentissage-mtl2026

Photos de l'événement : https://www.salondelapprentissage.ca/salonenimages

SOURCE Productions IDO inc

Pour plus d'information : Chantal Trudel | Cofondatrice et présidente du Salon de l'apprentissage, [email protected]