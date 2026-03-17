14 000 visiteurs l'an dernier : le Salon de l'apprentissage revient à Montréal les 18 et 19 avril 2026 au Palais des congrès

Depuis sa création en 2018, l'événement a accueilli des milliers de visiteurs et s'est imposé comme le plus grand rendez-vous consacré aux ressources éducatives au Québec. Chaque année, parents, enseignants, éducateurs et pros de l'éducation s'y retrouvent pour découvrir des solutions concrètes afin de soutenir la réussite scolaire et le bien-être des jeunes, mais aussi celui des adultes qui les accompagnent. Pendant deux jours, le Salon transformera le Palais des congrès en véritable carrefour d'idées, d'outils et de rencontres humaines.

Une offre riche pour toute la communauté éducative

La programmation réunira près de 175 kiosques d'exposants provenant des milieux de l'éducation et de la famille. Les visiteurs pourront :

découvrir du matériel pédagogique, des livres, des outils, des jeux éducatifs et des services spécialisés

assister à des conférences d'experts

rencontrer des spécialistes et des organismes de soutien

obtenir du support et des références en privé dans l' Espace Conseil Alloprof

participer à des animations et activités familiales

repartir avec des solutions concrètes à appliquer à la maison ou en classe

Une porte-parole engagée : Mirianne Brûlé

L'actrice, maman et étudiante en éducation à la petite enfance Mirianne Brûlé agit à titre de porte-parole de l'édition montréalaise 2026.

« Je trouve l'idée de rassembler plein de professionnels de l'éducation et d'offrir aux parents et aux enseignants la possibilité de venir rencontrer ceux-ci totalement géniale », affirme-t-elle. Elle rappelle également l'importance du rôle des adultes dans le développement des enfants : « Les personnes qui accompagnent les enfants ont un rôle immense à jouer. »

Les médias sont invités à planifier des entrevues avec Mirianne Brûlé, disponibles avant l'événement et sur place le samedi.

Des partenaires de confiance

L'événement bénéficie de la collaboration de précieux partenaires : Alloprof, Association québécoise des enseignant.es du primaire (AQEP), Fédération autonome de l'enseignement (FAE), Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP), CSQ, SOS Nancy, ADISQ à l'école, Robiii et L'Univers Attentif et Heureux.

Ensemble, ils contribuent à créer un événement pertinent, accessible et profondément ancré dans les besoins réels des pros de l'éducation et des familles québécoises.

Informations pratiques

Salon de l'apprentissage

18 et 19 avril 2026

Palais des congrès de Montréal

Entrée gratuite avec inscription

salondelapprentissage.ca

Des images de l'événement sont disponibles ici

À propos du Salon de l'apprentissage

Depuis 2018, Productions IDO organise le Salon de l'apprentissage, un événement annuel qui rassemble familles et professionnels autour des meilleures ressources éducatives du Québec. Sa mission est claire : donner à chaque jeune toutes les chances de réussir en rendant les outils, services et expertises pleinement accessibles. Chantal Trudel, fondatrice de l'événement, souligne : « Chaque jeune mérite les meilleures ressources pour réussir. Notre mission avec le Salon est simple : les rendre accessibles à tous, sans exception. »

SOURCE Productions IDO inc

Relations de presse: Chantal Trudel, Productions IDO, [email protected]