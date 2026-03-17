14 000 visiteurs l'an dernier : le Salon de l'apprentissage revient à Montréal les 18 et 19 avril 2026 au Palais des congrès

Nouvelles fournies parProductions IDO inc
17 mars, 2026, 08:45 ET
Deux journées gratuites pour soutenir les jeunes et ceux qui les accompagnent
MONTRÉAL, le 17 mars 2026 /CNW/ - Le Salon de l'apprentissage sera de retour au Palais des congrès de Montréal les 18 et 19 avril 2026 pour une nouvelle édition gratuite et rassembleuse, présentée par Alloprof.
Depuis sa création en 2018, l'événement a accueilli des milliers de visiteurs et s'est imposé comme le plus grand rendez-vous consacré aux ressources éducatives au Québec. Chaque année, parents, enseignants, éducateurs et pros de l'éducation s'y retrouvent pour découvrir des solutions concrètes afin de soutenir la réussite scolaire et le bien-être des jeunes, mais aussi celui des adultes qui les accompagnent. Pendant deux jours, le Salon transformera le Palais des congrès en véritable carrefour d'idées, d'outils et de rencontres humaines.
Une offre riche pour toute la communauté éducative
La programmation réunira près de 175 kiosques d'exposants provenant des milieux de l'éducation et de la famille. Les visiteurs pourront :
- découvrir du matériel pédagogique, des livres, des outils, des jeux éducatifs et des services spécialisés
- assister à des conférences d'experts
- rencontrer des spécialistes et des organismes de soutien
- obtenir du support et des références en privé dans l'Espace Conseil Alloprof
- participer à des animations et activités familiales
- repartir avec des solutions concrètes à appliquer à la maison ou en classe
Une porte-parole engagée : Mirianne Brûlé
L'actrice, maman et étudiante en éducation à la petite enfance Mirianne Brûlé agit à titre de porte-parole de l'édition montréalaise 2026.
« Je trouve l'idée de rassembler plein de professionnels de l'éducation et d'offrir aux parents et aux enseignants la possibilité de venir rencontrer ceux-ci totalement géniale », affirme-t-elle. Elle rappelle également l'importance du rôle des adultes dans le développement des enfants : « Les personnes qui accompagnent les enfants ont un rôle immense à jouer. »
Les médias sont invités à planifier des entrevues avec Mirianne Brûlé, disponibles avant l'événement et sur place le samedi.
Des partenaires de confiance
L'événement bénéficie de la collaboration de précieux partenaires : Alloprof, Association québécoise des enseignant.es du primaire (AQEP), Fédération autonome de l'enseignement (FAE), Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP), CSQ, SOS Nancy, ADISQ à l'école, Robiii et L'Univers Attentif et Heureux.
Ensemble, ils contribuent à créer un événement pertinent, accessible et profondément ancré dans les besoins réels des pros de l'éducation et des familles québécoises.
Informations pratiques
Salon de l'apprentissage
18 et 19 avril 2026
Palais des congrès de Montréal
Entrée gratuite avec inscription
salondelapprentissage.ca
Des images de l'événement sont disponibles ici
À propos du Salon de l'apprentissage
Depuis 2018, Productions IDO organise le Salon de l'apprentissage, un événement annuel qui rassemble familles et professionnels autour des meilleures ressources éducatives du Québec. Sa mission est claire : donner à chaque jeune toutes les chances de réussir en rendant les outils, services et expertises pleinement accessibles. Chantal Trudel, fondatrice de l'événement, souligne : « Chaque jeune mérite les meilleures ressources pour réussir. Notre mission avec le Salon est simple : les rendre accessibles à tous, sans exception. »
SOURCE Productions IDO inc
Relations de presse: Chantal Trudel, Productions IDO, [email protected]
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