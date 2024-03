Lancée exclusivement dans les casinos en ligne du Casino Rewards Network, la suite s'appuiera sur l'héritage de son prédécesseur et offrira aux joueurs de vivre une aventure palpitante s'appuyant sur des caractéristiques novatrices.

VANCOUVER (C.-B.), le 18 mars 2024 /CNW/ -- Stormcraft Studios, en partenariat avec Games Global, a annoncé la publication prochaine d'Immortal Romance 2, la suite très attendue de l'un des jeux en ligne les plus populaires et les plus appréciés jamais produits.

Créé par le pionnier du jeu en ligne Terence Igesund et ses novateurs Stormcraft Studios, Immortal Romance 2 promet de captiver les joueurs du monde entier grâce à ses images époustouflantes, ses récits immersifs, sa trame sonore emblématique, ses rebondissements inattendus et son jeu révolutionnaire.

Immortal Romance 2

Chaque aspect du jeu a été méticuleusement conçu pour offrir une expérience de jeu inoubliable dans ce nouvel opus où les personnages préférés des joueurs, Amber, Michael, Sarah et Troy sont de nouveau réunis 12 ans après le lancement du jeu original.

« Notre objectif avec Immortal Romance 2 était de trouver un juste équilibre entre la nostalgie de la marque et l'innovation », a déclaré Igesund, qui est le maître d'œuvre de certains des plus grands jeux vedettes du monde, y compris Jurassic Park. Mega Moolah, la série Thunderstruck et la version originale d'Immortal Romance.

Comptant près de 30 ans d'expérience, Igesund a conçu et produit certains des jeux en ligne les plus novateurs et les plus réussis de l'histoire. Il est actuellement fondateur et producteur exécutif de Stormcraft Studios.

« Ce jeu ne se résume pas à l'excitation de la victoire, explique Igesund. Il consiste à s'immerger dans un récit dramatique qui se déploie à chaque tournant. Immortal Romance a changé la donne, mais avec Immortal Romance 2, nous poussons les choses à un tout autre niveau. »

La nouvelle aventure palpitante sur machine à sous sera lancée exclusivement par les casinos du Casino Rewards Network. Les amateurs pourront y jouer dans certains casinos membres, comme zodiac.casino , yukongold.casino et luxury.casino .

« En prévision de la sortie d'Immortal Romance 2, le jeu a fait exploser les attentes, et nous sommes prêts à offrir une expérience qui les dépasse », a déclaré Andrew Booth de Games Global, le plus grand producteur de contenu de casino au monde. « Ce jeu marque un moment charnière dans l'univers des machines à sous en ligne, mettant en valeur ce qui est possible lorsque la créativité et la technologie entrent en jeu. »

Immortal Romance 2, dont la sortie est prévue le 18 avril 2024, offrira des images époustouflantes avec des caractéristiques populaires du jeu original, telles que quatre tours gratuits et uniques et la super fonction Wild Desire. L'aventure sur machines à sous présentera également de nouvelles caractéristiques pour garder les joueurs sur le bord de leur siège.

Stormcraft Studios est un studio de développement exclusif de Games Global. En 2016, l'entreprise a été créée avec une mission claire, soit de créer des jeux extraordinaires imprégnés de divertissement, d'innovation et d'un savoir-faire minutieux.

FAQ : IMMORTAL ROMANCE 2

Immortal Romance 2 est-il un bon jeu?

Immortal Romance 2 rehausse les sensations fortes des jeux en ligne, ce qui en fait un excellent choix pour les nouveaux et les anciens joueurs de la série. Réalisée par Stormcraft Studios, cette suite promet d'impressionner tout le monde.

Quand le jeu Immortal Romance 2 sortira-t-il?

Immortal Romance 2 sera lancé le 18 avril 2024 dans tous les casinos du réseau CasinoRewards.com.

Où peut-on jouer à Immortal Romance 2?

On peut profiter d'Immortal Romance 2 dans tous les casinos du Casino Rewards Network comme zodiac.casino, yukongold.casino, luxury.casino et goldentiger.casino.

Quoi de neuf dans Immortal Romance 2?

Les personnages d'Immortal Romance sont les mêmes : Sarah, Michael, Troy et Amber. Cependant, de nombreuses fonctionnalités novatrices ont été ajoutées.

Immortal Romance 2 convient-il aux nouveaux joueurs?

Immortal Romance 2 est un jeu sophistiqué auquel les joueurs de tous les niveaux d'expérience peuvent jouer.

Existe-t-il une version de démonstration d'Immortal Romance 2?

Non, la version complète du jeu sortira le 18 avril 2024.

Quelles sont les caractéristiques bonies offertes sur Immortal Romance 2?

Immortal Romance 2 offre quatre tours gratuits et la populaire fonction Wild Desire en prime.

Immortal Romance 2 offre-t-il des tours gratuits?

Immortal Romance 2 offre quatre tours gratuits et la célèbre fonction Wild Desire en prime.

Les gains sont-ils plafonnés sur Immortal Romance 2?

Oui, le gain maximal sur Immortal Romance 2 est de 15 000 fois votre mise.

Puis-je gagner de l'argent sur Immortal Romance 2?

Immortal Romance 2 est un vrai jeu d'argent disponible notamment chez Zodiac Casino.

Qui a créé Immortal Romance 2?

Stormcraft Studios a créé Immortal Romance 2. C'est également le studio créateur du jeu original.

Immortal Romance 2 a-t-il une bonne bande sonore?

Les créateurs du jeu, Stormcraft Studios, ont leur propre chaîne Spotify où vous pouvez trouver toutes les bandes sonores exceptionnelles de leurs jeux, y compris de la série originale Immortal Romance et de la série Thunderstruck.

Quels sont les noms des personnages d'Immortal Romance 2?

Les noms des personnages d'Immortal Romance 2 sont Sarah, Michael, Troy et Amber.

Y aura-t-il un Immortal Romance 3?

C'est plus que probable! Immortal Romance est le jeu de machine à sous le plus populaire de tous les temps, et nous nous attendons à de multiples suites.

Quelle est la machine à sous la plus efficace?

Immortal Romance est la plus importante et la plus fructueuse des machines à sous de tous les temps. Immortal Romance 2 promet d'être encore plus populaire.

Quelle est la machine à sous qui offre le plus de chances de gagner?

Avec un taux de paiement de 96,30 %, Immortal Romance 2 est l'une des machines à sous les plus payantes que vous pouvez jouer.

Quelles sont les chances de gagner sur Immortal Romance 2?

Le RTP global (Return to Player) pour Immortal Romance 2 est de 96,30 %

Comment peut-on jouer à Immortal Romance 2?

Immortal Romance est un jeu 5x3 avec 243 possibilités de gagner.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2362691/Immortal_Romance_2.jpg

SOURCE Stormcraft Studios

