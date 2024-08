Le service enregistre une hausse de 21% des demandes d'aide

MONTRÉAL, le 13 août 2024 /CNW/ - Jeu : aide et référence vient de clôturer son bilan 2023-2024 et enregistre une hausse de 21% des demandes d'aide par rapport à l'année précédente. 6 848 personnes ont contacté le service pour obtenir écoute, soutien, information et référence à propos du jeu excessif, qu'il s'agisse de jeux vidéo, de cyberdépendance ou de jeux de hasard et d'argent. Jeu : aide et référence, qui aide aussi les membres de l'entourage des joueurs, lance donc une campagne de financement avec pour objectif d'amasser 100 000 dollars, une première en 30 ans.

De cette hausse de 21% des demandes d'aide, la majorité provient des joueurs eux-mêmes (+35%). La proportion de femmes parmi ces statistiques est également en forte hausse (+17%). Au niveau des types de dépendances les plus mentionnés, notons les jeux de hasard et d'argent en ligne, en hausse constante depuis la pandémie, les machines à sous, la cyberdépendance (jeux vidéo en ligne, usage excessif de plateformes vidéo telles que Youtube, réseaux sociaux…) et les loteries. L'entourage des joueurs représente près de 20% des demandes d'aide.

La dépendance au jeu est encore peu connue et mal comprise, il est donc important de noter que les intervenant.es répondent à des appels de crise ou de grande détresse dans plus d'un tiers des cas (36%). Les utilisateurs du service recherchent principalement des ressources telles que de la consultation ou téléconsultation, des groupes de soutien ou encore des centres de réadaptation en dépendance. Autre fait à noter, la durée moyenne d'un appel entre 2020 et 2024 a doublé, conséquence frappante et concrète d'une hausse importante du besoin d'écoute et des appels de crise. « Je suis très fière de constater l'évolution de Jeu : aide et référence et la motivation constante de notre équipe à demeurer pertinente, actuelle et accessible au plus grand nombre. J'encourage toute personne à ne pas hésiter à nous contacter. » Nancy Rocha, directrice des services en dépendance Drogue : aide et référence, Jeu : aide et référence et du programme de TéléCounseling pour le jeu excessif.

Alors que la cyberdépendance et la saine gestion des écrans occupe une place grandissante dans les médias, Jeu : aide et référence rappelle qu'elle est la ressource provinciale accessible 24/7, à distance, pour toute personne qui s'inquiète de ses habitudes de jeu ou de son temps d'écran et qui en subit les méfaits : dettes importantes voire faillite, troubles de l'humeur, troubles de santé mentale, conflits conjugaux ou familiaux, isolement, etc. C'est aussi un service utile pour les proches, les conjoints ou les parents, qui sont souvent démunis face à la dépendance d'un être cher. Accessibles de partout au Québec, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les intervenant.es sont joignables par téléphone au 1 800 461-0140 ou par clavardage à aidejeu.ca Le service est confidentiel, gratuit et bilingue.

Le service souhaite pouvoir agrandir son équipe mais aussi donner aux intervenant.es le temps et le budget nécessaires à leur formation, notamment sur l'intervention auprès de personnes en crise mais aussi sur les différentes plateformes de jeu qui évoluent à grande vitesse. En effet, il est de plus en plus question de l'hybridation des jeux vidéo, c'est-à-dire le fait d'ajouter des aspects des jeux de hasard et d'argent dans des jeux vidéo, y compris les achats intégrés dans les jeux utilisés par les enfants, ou de jeux qui n'ont plus de fin pour maintenir le joueur en ligne le plus longtemps possible, parfois des journées entières.

Afin de maintenir l'accessibilité du service et un temps d'attente de moins d'une minute pour ne pas décourager les personnes qui demandent de l'aide, Jeu : aide et référence lance sa première campagne de levée de fonds qui s'échelonnera jusqu'à fin mars 2025, avec un objectif d'amasser 100 000 dollars. Grâce à un événement-bénéfice tenu le 29 mai 2024 et à de généreux donateurs tels que Jean Fortin, Unisson Formations et Dunton Rainville, ainsi que de nombreux autres appuis, près de 40 000 dollars ont déjà été amassés, soit plus du tiers de l'objectif!

« L'équipe de Jeu : aide et référence fait beaucoup de miracles avec des moyens limités face à cette hausse des demandes d'aide. Bien que nous ayons la chance de pouvoir compter sur un financement récurrent du ministère de la Santé et des Services Sociaux, pour lequel nous sommes très reconnaissants, force est de constater que nous avons besoin de plus de moyens. Notre équipe est motivée à aider encore plus de personnes touchées par la dépendance aux jeux. » Heather Johnston, directrice générale, Centre de Référence du Grand Montréal.

Pour appuyer Jeu : aide et référence : Faire un don | Jeu : Aide et référence (aidejeu.ca)

À propos de Jeu : aide et référence

Jeu : aide et référence est un service provincial, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par téléphone et clavardage. Il offre écoute, soutien, information et référence pour les personnes inquiètes de leurs habitudes de jeux ou dépendantes aux jeux de hasard et d'argent, jeux vidéo et internet. Le service, fondé en 1993, est géré par le Centre de Référence du Grand Montréal depuis 30 ans et est entièrement financé par le ministère de la Santé et des Services Sociaux. Pour toute information : aidejeu.ca

SOURCE Jeu : aide et référence

Relations médias : Julie Gagnon Communications, 514 713-4381, [email protected]