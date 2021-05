Mme Aniston a commencé à intégrer Vital Proteins à sa routine quotidienne avant 2016 et se tournera vers ses propres expériences avec le collagène pour faire connaître ses avantages et aider les consommateurs à se connecter à la mission de la marque : Trouver son bien-être intérieur . « Le collagène est la colle qui tient tout ensemble. J'ai toujours défendu la nécessité de prendre soin de son bien-être de l'intérieur; c'est pourquoi j'utilise les produits Vital Proteins depuis de nombreuses années maintenant », a déclaré Jennifer Aniston. « Je suis très heureuse d'avoir maintenant l'occasion de faire partie de la marque de façon plus importante, en tant que directrice de la création. »

« Nous sommes vraiment enthousiastes à l'idée d'accueillir Jen et son point de vue précieux au sein de l'équipe Vital », a déclaré Kurt Seidensticker, fondateur et président-directeur général de Vital Proteins. « Nous avons tous vu Jen vivre sa vie en accordant une grande importance au bien-être intérieur, en partie grâce à sa confiance envers Vital Proteins, ce qui rend ce partenariat si unique et, plus important encore, authentique. Nous nous associons afin d'inspirer le monde à vivre une vie plus saine et plus vivante. »

Vital Proteins lancera en mai une campagne au Canada mettant en vedette Jennifer Aniston. Cette campagne présentera un aperçu de la façon dont l'actrice intègre Vital Proteins au quotidien dans le cadre de son parcours vers le bien-être. Dirigée par Josh et Xander, la campagne sera diffusée dans les médias numériques, sur les réseaux sociaux et en diffusion continue.

Vital Proteins a été lancé au Canada il y a un peu plus d'un an et est déjà la marque qui connaît la croissance la plus rapide au pays dans la catégorie du collagène*. Les Canadiens peuvent se procurer les produits Vital Proteins auprès d'une grande variété de détaillants nationaux et locaux, en magasin et en ligne. Il est donc plus facile que jamais pour les Canadiens de commencer à améliorer leur bien-être intérieur.

Le collagène est la protéine la plus abondante du corps. Il se trouve dans vos cheveux, votre peau, vos ongles, vos os et vos articulations. Au fur et à mesure que nous vieillissons, la production naturelle de collagène de notre organisme commence à diminuer. Vivre une vie plus remplie et plus vivante devrait être facile, c'est pourquoi une des priorités de l'entreprise porte sur la transparence quant à l'approvisionnement éthique, des ingrédients de qualité et des étiquettes épurées. Chaque produit Vital Proteins répond à des normes élevées, de sorte que les Canadiens peuvent se sentir bien dans leur routine de bien-être à chaque cuillerée.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Vital Proteins, visitez le site Web vitalproteins.ca/fr et pour voir un aperçu de la prochaine campagne avec Jennifer Aniston, veuillez cliquer ici.

À propos de Vital ProteinsMD

Kurt Seidensticker a fondé Vital Proteins en 2013, car il avait la conviction que des aliments entiers à base de collagène sont essentiels au maintien de la santé globale et de la longévité. En seulement six ans, Vital Proteins est devenue la plus grande marque de suppléments de collagène aux États-Unis, créant ainsi un mouvement qui motive les consommateurs à prendre le contrôle de leur parcours vers le bien-être. Une variété de produits à base de collagène est offerte au sein du portefeuille de la marque dans les catégories suivantes : suppléments ou produits de santé naturels, vitamines, aliments et boissons. Les consommateurs de partout dans le monde disposent donc d'une multitude d'options. Les produits Vital Proteins contiennent des sources de protéines et de nutriments de qualité supérieure et sont fabriqués avec des ingrédients de la plus haute qualité. Tirez le meilleur parti de chaque journée avec une nouvelle façon de vivre mieux grâce à une alimentation à base de collagène qui favorise le bien-être général tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pour plus obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web www.vitalproteins.ca/fr .

* Source : Nielsen, chaînes d'alim., pharm. et grandes surfaces, sur 12 semaines jusqu'au 27 février 2021, $

