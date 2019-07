JennAir donne un nouveau souffle aux électroménagers haut de gamme

En plus de cette nouvelle campagne, JennAir Canada a dévoilé ce printemps deux nouveaux designs audacieux -- RISE™ et NOIR™. Ils représentent une rébellion dans le domaine des électroménagers de luxe en invitant les consommateurs à défier les conventions et à inaugurer une nouvelle ère du luxe.

« JennAir existe pour faire progresser l'industrie des électroménagers en offrant des possibilités illimitées à nos consommateurs haut de gamme et en les aidant à créer la cuisine de leurs rêves », affirme Janice Ryder, directrice principale du marketing chez Whirlpool Canada. « Notre nouvelle gamme de produits se caractérise par un design innovateur, un savoir-faire méticuleux et une technologie sans contact. Grâce à celle-ci, nous réalisons un progrès et des innovations dans la catégorie. »

Campagne de marketing intégré: Des possibilités infinies

Des possibilités infinies™ et Darkhorse, l'agence marketing de JennAir US, ont remporté l'or aux prix Effie d'Amérique du Nord cette année à New York. Inspirée par cette victoire, l'expression Des possibilités infinies™ continue de prouver que défier le statu quo s'impose, tout en permettant de s'acquitter de sa mission de favoriser le progrès.

Au Canada, la campagne Des possibilités infinies™ verra le jour avec de la publicité nationale dans les médias imprimés, numériques et de l'affichage, en plus d'un site Web audacieux, des réseaux sociaux et des efforts de relations de presse. Les différentes agences canadiennes de JennAir ont dirigé la campagne nationale, parmi lesquelles Zulu Alpha Kilo, Cossette Media et Hill+Knowlton Stratégies.

Innovation de produit

« Les nouveaux designs provocateurs de JennAir RISE™ et NOIR™ défient les conventions tout en ajoutant style et luxe moderne à la cuisine », déclare Mme Ryder. « Consommateurs et designers pourront y trouver l'esthétique d'avant-garde qui leur convient. » Voici les deux nouveaux designs de JennAir :

RISE™ -- Cette collection est destinée à inspirer les designers et les influenceurs, qui conçoivent des cuisines personnalisées et adaptées au style de chacun. Elle inaugure une nouvelle ère de proportions frappantes : des lignes robustes attirent le regard avec des accents chaud et luxueux de laiton, tandis qu'une poignée solide, enveloppée d'un délicat cannelage inversé gravé au diamant et aux proportions parfaitement équilibrées, n'attend que votre étreinte.

NOIR™ -- Sensualité et géométrie s'unissent dans ce nouveau style minimaliste audacieux. Il présente des angles structurés, des lignes épurées et du verre foncé, avec un motif dentelé caché sous la poignée. NOIR rejette les idéaux dépassés de la beauté, et ses détails suscitent la curiosité.

La gamme JennAir, disponible dans les designs RISE™ et NOIR™, présente aussi un nombre impressionnant d'innovations :

Colonnes de réfrigération : Les bacs et cadres de tablettes, en verre solide et en métal, mettent l'accent sur la qualité des matériaux et du design. L'audacieux intérieur noir en obsidienne est éclairé par plus de 650 lumières DEL. Le refroidissement Trinity des réfrigérateurs à colonnes JennAir permet de créer trois zones de température distinctes et personnalisables grâce à des capteurs de précision calibrés chaque seconde, qui assurent le maintien de températures optimales.

Les bacs et cadres de tablettes, en verre solide et en métal, mettent l'accent sur la qualité des matériaux et du design. L'audacieux intérieur noir en obsidienne est éclairé par plus de 650 lumières DEL. Le refroidissement Trinity des réfrigérateurs à colonnes JennAir permet de créer trois zones de température distinctes et personnalisables grâce à des capteurs de précision calibrés chaque seconde, qui assurent le maintien de températures optimales. Fours muraux et cuisinières de style professionnel : Les fours muraux et les cuisinières de style professionnel offrent à la fois performance et design. La fonction Centre culinaire JennAir fournit chaque fois des résultats précis grâce à des algorithmes spécialisés qui tiennent compte du niveau de cuisson désiré et du type de moule utilisé. La fonction Mes créations vous permet de combiner aisément jusqu'à trois modes de cuisson et d'enregistrer les paramètres de vos recettes préférées. Vous pouvez cuire au four, griller et garder au chaud en appuyant sur un seul bouton. Enfin, les consommateurs ne sont plus liés à la cuisine : contrôlez à distance votre four mural ou votre cuisinière de style professionnel, connectés grâce à l'application JennAir.

Nouveau Centre de l'expérience JennAir de Toronto

Pour accompagner ce lancement, JennAir, en partenariat avec la Cirillo's Culinary Academy, ouvrira le Centre de l'expérience JennAir le 11 juillet au centre-ville de Toronto. Les acheteurs, les propriétaires et les designers peuvent visiter le Centre pour voir la nouvelle gamme et parler avec un représentant JennAir. Pour en savoir plus ou pour prendre rendez-vous, communiquez directement avec notre représentant JennAir à torontoshowroom@jennair.com.

Site Web : https://www.jennair.ca/jenn-air-experience-centre/

À propos de JennAir

Défiant les lois de la physique avec l'introduction de la ventilation descendante, Lou Jenn, le fondateur de JennAir, a permis la création de cuisines ouvertes; redéfinissant leur design pour toujours. Inspiré par cette avancée, JennAir porte fièrement ce flambeau en remettant en question toutes les attentes liées au luxe. JennAir fabrique des électroménagers haut de gamme qui se distinguent et qui poussent plus loin la forme et les fonctions afin de transformer les espaces. Avec leurs performances exceptionnelles, leur exécution magistrale et leur design provocateur, les produits de JennAir sont puissants, mais adaptés aux goûts de chacun. Ils continuent de défier les normes pour offrir aux consommateurs de produits de luxe d'aujourd'hui le progrès qu'ils méritent. Pour prendre rendez-vous au Centre de l'expérience JennAir ou en savoir plus sur les produits, visitez JennAir.ca.

Suivez-nous aussi sur instagram.com/JennAirCanada et YouTube.com/JennAirCanada.

