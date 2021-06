« Nous sommes engagés et dévoués envers nos clients et leur croissance », a rapporté Robert Conway, Président Directeur Général chez JELD-WEN Canada. « Nous avons noté une demande croissante pour nos produits à l'échelle du pays et nous sommes très reconnaissants du support continu envers l'entreprise et sa filiale canadienne. »

L'usine de JELD-WEN située à Saint-Henri n'occupe actuellement que 150 000 pieds carrés sur une superficie totale disponible de 12 acres. Depuis plus de 23 ans, ces espaces de production servent à la fabrication et sont le centre de distribution canadien pour les portes, autant intérieures qu'extérieures. Son emplacement clé offre à JELD-WEN l'accès à des employés qualifiés, un climat de travail favorable et un lien direct au transport ferroviaire. Le projet d'expansion ajoutera 50 000 pieds carrés à la superficie actuelle et sera complété vers la fin de l'année 2021. Quant à elle, l'usine de Saint-Apollinaire sera munie d'une ligne de production automatisée de fenêtres et d'emballage à la fine pointe de la technologie, qui augmentera aussi sa capacité actuelle pour palier à la demande croissante.

Si l'on prend en considération ses deux usines et les bureaux administratifs, la compagnie a à son emploi plus de 300 associés dans la province de Québec, ce qui place JELD-WEN parmi les deux plus grands manufacturiers de portes & fenêtres au Québec. Les autres établissements au Canada incluent les usines de production de portes et fenêtres à Toronto, à Winnipeg et à Moncton. JELD-WEN a également des représentants des ventes et des agents de service à la clientèle dans chaque province à travers le pays et compte parmi son offre plusieurs offres de produits régionales et nationales.

Pour en apprendre davantage sur JELD-WEN Canada, cliquez ici.

À propos de JELD-WEN

Avec un bureau-chef situé à Charlotte, en Caroline du Nord, JELD-WEN est un leader mondial de son industrie et un fabricant de premier plan de produits de construction performants pour l'intérieur et l'extérieur, offrant une des sélections les plus vastes de fenêtres, portes intérieures et extérieures et systèmes muraux. JELD-WEN offre une expérience client différenciée et optimisée, offrant aux professionnels de la construction des produits durables et à haute efficacité énergétique, ainsi que des services efficients de main d'œuvre qui les aide à maximiser leur productivité et à créer des espaces sécuritaires et esthétiques pour le bonheur de tous. L'équipe JELD-WEN est motivée par l'innovation et est engagée à créer des environnements sécuritaires et durables pour ses clients, employés et communautés locales. La grande famille de marques JELD-WEN® inclue JELD-WEN au niveau mondial; LaCantinaTM et VPITM en Amérique du Nord; Sweedoor® et DANA® en Europe; ainsi que Corinthian®, Stegbar® et Breezway® en Australie. Visitez jeld-wen.com pour plus d'information.

SOURCE JELD-WEN Canada

Renseignements: Contact Média : Audrey Parent, Bureau: (418) 802-3350, Courriel: [email protected]