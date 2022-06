« En tant que chef de file de l'industrie, l'équipe JELD-WEN fait de la qualité et de la pensée innovatrice sa priorité absolue », a déclaré Robert Conway, vice-président et directeur général de JELD-WEN Canada. « Nous aimerions remercier ENERGY STAR pour ce prix. Nous sommes très reconnaissants pour cette grande appréciation de nos efforts et de notre concentration sur l'efficacité écoénergétique, et le meilleur de notre travail est encore devant nous. Notre enthousiasme se dirige maintenant vers l'avenir et les produits que nous prévoyons présenter sur le marché.

Au début de 2020, JELD-WEN Canada a démontré son engagement envers l'efficacité écoénergétique en lançant GARDEZ L'EXTÉRIEUR À L'EXTÉRIEUR; une campagne d'éducation complète conçue pour informer les consommateurs sur les avantages des fenêtres écoénergétiques.

« Dans l'environnement d'aujourd'hui, les consommateurs sont avides d'éducation pour les aider à choisir les bons produits pour leur maison », a déclaré Jeff Pigeon, directeur principal de la gamme de produits de JELD-WEN Canada. "Notre objectif est de permettre à nos clients de comprendre facilement les remises cumulables et leurs économies de coûts annuelles potentielles."

En 2021, l'entreprise a continué à faire évoluer sa campagne d'éducation en ajoutant des calculateurs d'efficacité énergétique et en regroupant les informations du programme canadien de remise sur les portes et fenêtres. Les plans pour 2022 comprennent plus d'informations et d'outils pour soutenir les consommateurs dans leurs efforts pour tirer pleinement parti des programmes de remise disponibles au Canada. Ces programmes comprennent la Subvention Maisons Plus Vertes, un nouveau programme de subventions fédérales qui récompense les propriétaires canadiens qui cherchent à rénover leur maison avec un rabais d'environ 5 000 $. Les remises sont accessibles lorsque les consommateurs travaillent avec leur entrepreneur ou professionnel de l'installation et choisissent des produits de portes et fenêtres qui répondent à des critères d'efficacité écoénergétique spécifiques, comme ceux offerts dans le cadre de la collection Triple-verre NordiqueMC de JELD-WEN.

JELD-WEN Canada est un important fabricant de fenêtres et de portes intérieures et extérieures qui produit les meilleures marques, notamment les collections Versa® (United), DF® Hybrid, DF® Vinyl et Willmar®. Pour en savoir plus sur JELD-WEN Canada et ses produits écoénergétiques visitez www.jeld-wen.ca. Pour plus d'informations sur notre calculateur d'efficacité énergétique et les programmes de remise canadiens disponibles, visitez www.keepoutsideout.com/fr.

A propos de JELD-WEN, Inc.

Basé à Charlotte, en Caroline du Nord, JELD-WEN est l'un des principaux fabricants mondiaux de produits de construction intérieurs et extérieurs haute performance, offrant l'une des plus vastes sélections de fenêtres, de portes intérieures et extérieures et de systèmes muraux. JELD-WEN offre une expérience client qui se distingue, offrant aux professionnels de la construction des produits durables et économes en énergie et des services en main-d'œuvre qui les aident à maximiser la productivité et à créer de beaux espaces sécurisés pour le plaisir de tous. L'équipe JELD-WEN est motivée par l'innovation et s'engage à créer des environnements sûrs et durables pour les clients, les associés et les communautés locales. La famille de marques JELD-WEN comprend JELD-WEN® dans le monde entier ; LaCantina™ et VPI™ en Amérique du Nord ; Swedoor® et DANA® en Europe ; et Corinthian®, Stegbar® et Breezway® en Australie. Visitez www.jeld-wen.com pour plus d'informations.

SOURCE JELD-WEN Canada

Renseignements: Contact Média : Nom: Natasha Saladino, Bureau: (613) 218-9385, Courriel: [email protected]