« Les membres de l'équipe JELD-WEN sont reconnus aujourd'hui pour l'innovation et la qualité qu'ils amènent à travers chaque fenêtre et chaque porte que nous produisons », a rapporté Robert Conway, Vice-Président et Directeur Général, JELD-WEN Canada. Je suis fier de l'équipe JELD-WEN. Avec plus de 26 années d'expérience et de succès au Canada, nous avons encore un futur prometteur devant nous. Merci à ENERGY STAR® pour cette reconnaissance. Nous sommes fébriles de poursuivre cette lancée et de continuer de développer des produits qui fournissent de la valeur et de l'efficacité énergétique pour tous les Canadiens. »

L'entreprise participe au programme ENERGY STAR® Canada depuis 2003 et fait continuellement preuve d'un fort engagement envers l'efficacité énergétique.

Très tôt en 2020, JELD-WEN a très clairement démontré son dévouement envers l'efficacité énergétique en lançant GARDEZ L'HIVER DEHORS; une campagne complète de sensibilisation pour mettre de l'avant la collection exclusive de fenêtres Triple-verre NordiqueMC partout au Canada. La compagnie a également introduit sur ses plateformes web un calculateur d'économie d'énergie, dans le but de guider les consommateurs et les aider à chiffrer les gains potentiels réalisés en installant des fenêtres certifiées ENERGY STAR®. « Nous allons continuer d'innover et de repousser les limites du marché avec nos produits novateurs ENERGY STAR®. Notre objectif est que l'entreprise soit reconnue comme un vecteur de changement qui valorise l'efficacité énergétique, le développement durable ainsi que la performance », nous transmet Paul Commisso, Directeur du Marketing et des Gammes de Produit pour JELD-WEN Canada.

JELD-WEN est une compagnie internationale. Ses opérations au Canada incluent quatre usines de fabrication de portes et de fenêtres ainsi que deux centres de distribution, établis à travers le pays. JELD-WEN a également des représentants des ventes et des agents de support à la clientèle dans toutes les provinces.

Pour en apprendre davantage sur JELD-WEN Canada et nos produits à haute efficacité énergétique

À propos de JELD-WEN

Avec un bureau-chef situé à Charlotte, en Caroline du Nord, JELD-WEN est un leader mondial de son industrie et un fabricant de premier plan de produits de construction performants pour l'intérieur et l'extérieur, offrant une des sélections les plus vastes de fenêtres, portes intérieures et extérieures et systèmes muraux. JELD-WEN offre une expérience client différenciée et optimisée, offrant aux professionnels de la construction des produits durables et à haute efficacité énergétique, ainsi que des services efficients de main d'œuvre qui les aide à maximiser leur productivité et à créer des espaces sécuritaires et esthétiques pour le bonheur de tous. L'équipe JELD-WEN est motivée par l'innovation et est engagée à créer des environnements sécuritaires et durables pour ses clients, employés et communautés locales. La grande famille de marques JELD-WEN® inclue JELD-WEN au niveau mondial; LaCantinaTM et VPITM en Amérique du Nord; Sweedoor® et DANA® en Europe; ainsi que Corinthian®, Stegbar® et Breezway® en Australie. Visitez jeld-wen.com pour plus d'information.

Renseignements: Contact Média: Nom: Erica Ramsammy, Bureau: (416) 708-9784, Courriel: [email protected]