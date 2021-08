« Nous sommes ravis d'élargir notre équipe de direction grâce à l'arrivée de M. Stelmach, a déclaré le président et chef de la direction de Viad Corp, Steve Moster. M. Stelmach sera un excellent ajout à GES. Il possède une vaste expérience de leadership au service de marques mondiales dans l'amélioration de leurs stratégies de marketing expérientiel. Il a fait ses preuves par la création d'agences prospères de premier plan ayant une solide culture d'entreprise. Ses compétences uniques en matière de constitution d'équipes de pointe et de collaboration avec certaines des marques les plus réputées au monde contribueront à propulser l'orientation stratégique de GES en matière de marketing expérientiel et à créer une plus grande valeur pour nos clients et leurs publics cibles. »

« Je suis ravi de me joindre à l'équipe de GES, a déclaré M. Stelmach. GES est une entreprise d'événements en direct très respectée, dotée d'une riche histoire et d'une équipe talentueuse. L'entreprise est particulièrement bien placée pour tirer parti du besoin croissant de marketing expérientiel qui donne vie aux visions des clients, en établissant des liens entre leurs marques et les publics cibles de façon percutante et mémorable. »

M. Stelmach possède plus de 30 ans d'expérience dans la création d'agences efficaces, notamment Mosaic, Opus, Geometry et EMI. Plus récemment, il a occupé le poste de président de l'agence OPUS. Au cours de sa brillante carrière, il a travaillé avec certaines des plus grandes marques, notamment Samsung, Coca-Cola, Anheuser-Busch et Oracle. M. Stelmach est l'une des deux personnes au monde à avoir remporté deux fois le très convoité prix Grand Ex pour la meilleure campagne de marketing expérientiel de l'année. Il est diplômé de l'Université de Notre-Dame en commerce et en marketing.

Avec un héritage de plus de 90 ans, GES est une entreprise internationale d'événements en direct qui offre des services d'exposition, des expériences de marque et des services de lieux d'événements en direct partout aux États-Unis, au Canada, en Europe et au Moyen-Orient. Notre gamme complète de services primés donne vie à la vision des clients en créant des expériences immersives de la marque et en produisant des événements percutants qui rapprochent les publics et favorisent le succès commercial. Pour plus d'informations sur GES, une société Viad Corp (NYSE : VVI) , visitez GES.com.

