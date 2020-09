« Merci pour ce prix. J'ai commencé mes recherches sur l'intelligence artificielle voilà six ans et je me suis joint à la table ronde du CIPR en 2018. Ce travail est important parce que nous nous dirigeons aveuglément vers un monde d'intelligence artificielle et que nous devons améliorer nos compétences en la matière si nous voulons mieux comprendre et offrir des conseils judicieux. Quand Martin s'est joint à nous l'an dernier en apportant ses études sur l'IA à l'équipe, la SCRP a eu une forte influence sur la table ronde, ce qui a permis de formaliser le partenariat entre la table ronde et la SCRP. Nos membres en profiteront et pourront se préparer pour l'avenir de notre profession. Je suis reconnaissant d'en avoir fait partie et reconnaissant envers le Comité de nous avoir décerné cette distinction prestigieuse. »

« L'intelligence artificielle n'est pas l'avenir. Elle est déjà présente et elle impose que nous tous, en relations publiques, soyons renseignés sur sa nature, les possibilités et les risques qui y sont associés et son impact sur notre profession, dit Martin Waxman, MCM, ARP. J'aimerais remercier Jean Valin de m'avoir invité au Comité #AIinPR, le Conseil d'administration de la SCRP, le Comité des Prix de la SCRP, le programme MCM de McMaster et surtout les professeurs Alex Sévigny et Terry Flynn d'appuyer mon parcours de recherche sur le relations à la rencontre entre agents humains et intelligence artificielle. »

Le Prix de performance remarquable reconnaît une contribution unique et importante d'un membre de la Société qui a fait progresser la SCRP en rehaussant son image aux yeux des Canadiens ou du monde en général. Ensemble, Messieurs Valin et Waxman ont représenté la SCRP à cette table ronde, qui publiait récemment son AI in PR Ethics Guide, destiné à aider les professionnels du monde entier à mieux comprendre et gérer les enjeux éthiques reliés à l'utilisation de l'intelligence artificielle en relations publiques.

En remettant le prix, Victor Vrsnik, MCM, ARP, FSCRP, a félicité les deux relationnistes de carrière : « Merci, Jean et Martin, de vos recherches et travaux à la fine pointe avec AIinPR, et pour la reconnaissance mondiale que vous avez attirée à la SCRP. Nous sommes tous fascinés par vos réalisations. »

Le Prix de performance remarquable était un des neuf Grands prix et prix spéciaux présentés au cours de l'assemblée générale annuelle virtuelle de la Société en reconnaissance à l'implication exceptionnelle envers la profession des relations publiques. Chacun des lauréats a été mis en nomination par ses pairs.

À propos de la Société canadienne des relations publiques

