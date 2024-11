Jean-Pierre Mot remporte le premier Prix Polygone en arts visuels

MONTRÉAL, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts de Montréal, en partenariat avec la revue Vie des arts, a le plaisir d'annoncer son tout premier lauréat pour le Prix Polygone en arts visuels : Jean-Pierre Mot.

Unique en son genre à Montréal, ce prix récompense un•e artiste ou un collectif d'artistes dont la pratique explore des avenues de recherche peu représentées dans le réseau actuel des arts visuels et qui ont le potentiel de nourrir le débat et de faire évoluer nos repères esthétiques et sociaux. Cette reconnaissance s'accompagne d'une bourse de 10 000 $ remise par le Conseil des arts.

Artiste nomade, Jean-Pierre Mot se distingue par une pratique tentaculaire qui s'étend du ready-made au collage, en passant par la vidéo, la performance et le numérique. Son œuvre révèle un univers complexe et riche en visuels, tissant des liens inattendus entre objets, formes, récits et matières. Une poésie sous-jacente et non dénuée d'humour traverse sa démarche.

Jean-Pierre Mot a été sélectionné pour sa capacité à repousser les frontières de l'art contemporain et à créer des œuvres qui interrogent et inspirent.

