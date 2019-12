MORIN-HEIGHTS, QC, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec le cœur lourd que sa conjointe Brigitte Bélanger ainsi que ses enfants, Isabelle, Alexandra, Elisabeth et William, annoncent le décès de Jean Pagé.

Il s'est éteint paisiblement entouré des siens dans sa maison, nichée dans les boisées montagneux de Morin-Heights, le 9 décembre à l'âge de 73 ans, après un combat contre le cancer de la prostate.

Jean Pagé 1946 – 2019. Crédit photo: Sandrine Castellan, Studio Breakfast. (Groupe CNW/Jean Pagé)

Comme nombre de personnalités de la sphère médiatique québécoise, Jean Pagé est né et a grandi dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Chicoutimi plus précisément. Il n'a que 18 ans lorsqu'il vit sa première expérience à la radio. CJMT, la station locale, lui donne la chance d'animer diverses émissions durant les vacances d'été et les fins de semaines, activités qu'il poursuit parallèlement à ses études, à Chicoutimi d'abord, puis à l'université Laval où il s'intéresse aux sciences politiques.

C'est en 1976 que démarre véritablement sa carrière. Il a été de La Soirée du Hockey, ce grand rendez-vous des Québécois, pendant une quinzaine d'années, soit de 1987 à 2002.

À Radio-Canada, il a fait office d'animateur et de commentateur sportif pendant 30 ans. De 1996 à 2002, on l'entendait presque quotidiennement à la fameuse émission radio « C'est bien meilleur le matin ». Sur les ondes de TQS, cette fois, il a été l'âme dirigeante d'une autre émission phare dont le titre est passé dans la langue courante : 110%...

Enfin, il a assumé les fonctions exigeantes de descripteur ou de chef d'antenne dans onze éditions différentes des Jeux olympiques, soit Sarajevo (1984), Los Angeles (1986), Séoul (1988), Atlanta (1996), Sydney (2000) et Londres (2012), sans oublier les Jeux d'hiver d'Albertville (1992), de Nagano (1998), de Salt Lake City (2002) et de Vancouver (2010).

Jean nous quitte avec le sentiment du devoir accompli grâce, entre autres, à son implication philanthropique hors du commun ainsi qu'à son rôle de père, de grand-père, d'ami et de conjoint exemplaire.

Au cours des prochains jours, la famille communiquera les informations détaillées sur ses funérailles.

