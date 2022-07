MONTRÉAL, le 13 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le 12 juillet 2022, Jean-Guy Desjardins (« M. Desjardins ») a vendu, par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto, 135 588 actions avec droit de vote subordonné de catégorie A (les « actions de catégorie A ») du capital de Corporation Fiera Capital (« Fiera ») à un prix de 9,2504 $ par action de catégorie A pour une contrepartie totale de 1 254 243,24 $ (la « vente »). La vente a été réalisée à des fins de planification successorale.

Immédiatement avant la vente, M. Desjardins détenait en propriété véritable 1 096 153 actions de catégorie A (incluant 230 565 actions de catégorie A détenues en propriété véritable par l'intermédiaire de DJM Capital Inc. (« DJM »), entité détenue indirectement à 80 % par M. Desjardins, et 650 000 actions de catégorie A pouvant être émises à l'exercice d'options d'achat d'actions acquises qu'il détient), représentant environ 1,32 % des actions de catégorie A alors émises et en circulation. En tenant compte de la conversion des 7 195 714 actions avec droit de vote spécial de catégorie B (les « actions de catégorie B ») dont il est le propriétaire véritable en actions de catégorie A, M. Desjardins détiendrait en propriété véritable 8 291 867 actions de catégorie A (incluant 650 000 actions de catégorie A pouvant être émises à l'exercice d'options d'achat d'actions acquises qu'il détient), représentant environ 9,96 % des actions de catégorie A alors émises et en circulation et 8,08 % de la totalité des actions alors émises en et circulation de Fiera.

Immédiatement après la vente, M. Desjardins détenait en propriété véritable 960 565 actions de catégorie A (incluant 230 565 actions de catégorie A détenues en propriété véritable par l'intermédiaire de DJM et 650 000 actions de catégorie A pouvant être émises à l'exercice d'options d'achat d'actions acquises qu'il détient), représentant environ 1,15 % des actions de catégorie A alors émises et en circulation. En tenant compte de la conversion des 7 195 714 actions de catégorie B dont il est le propriétaire véritable en actions de catégorie A, M. Desjardins détiendrait en propriété véritable 8 156 279 actions de catégorie A (incluant 230 565 actions de catégorie A détenues en propriété véritable par l'intermédiaire de DJM et 650 000 actions de catégorie A pouvant être émises à l'exercice d'options d'achat d'actions acquises qu'il détient), représentant environ 9,80 % des actions de catégorie A alors émises et en circulation et 7,95 % de la totalité des actions alors émises en et circulation de Fiera.

M. Desjardins contrôle indirectement Gestion Fiera Inc., le seul commandité de Fiera Capital S.E.C. (« Fiera S.E.C »), qui détient un total de 4 246 511 actions de catégorie A, représentant environ 5,10 % des actions de catégorie A émises et en circulation, et un total de 19 412 401 actions de catégorie B (incluant 7 195 714 actions de catégorie B détenues en propriété véritable par M. Desjardins). En tenant compte de la conversion de ses 19 412 401 actions de catégorie B en actions de catégorie A, Fiera S.E.C. détiendrait 23 658 912 actions de catégorie A, représentant environ 23,05 % de la totalité des actions alors émises et en circulation de Fiera. Depuis le 13 mai 2019, soit la date de la dernière déclaration selon le système d'alerte la concernant, Fiera S.E.C. a aliéné un total de 1 480 741 actions de catégorie A à la suite de l'exercice de droits de dessaisissement existants par des porteurs de parts qui étaient des employés de Fiera, le tout aux termes de la convention de société en commandite régissant Fiera S.E.C. M. Desjardins n'a pas participé à ce dessaisissement et n'avait aucun contrôle sur celui-ci. De plus, DJM détient un total de 288 206 actions de catégorie A (incluant 230 565 actions de catégorie A détenues en propriété véritable par M. Desjardins), représentant environ 0,35 % des actions de catégorie A émises et en circulation.

Les actions de catégorie A et les actions de catégorie B détenues ou détenues en propriété véritable, selon le cas, par M. Desjardins et Fiera S.E.C., ou par les personnes réputées agir à titre d'alliés de M. Desjardins et/ou de Fiera S.E.C., sont détenues à des fins d'investissement, et M. Desjardins, Fiera S.E.C. et les alliés en question ont l'intention de réexaminer sur une base constante leur investissement dans Fiera. M. Desjardins, Fiera S.E.C. ainsi que tout allié de ceux-ci peuvent, selon les conditions du marché et autres conditions, augmenter ou diminuer leur propriété véritable, le contrôle ou l'emprise qu'ils exercent sur les titres de Fiera au moyen d'opérations sur le marché, de contrats privés, d'offres publiques ou autres. M. Desjardins, Fiera S.E.C. ainsi que leurs alliés n'ont actuellement aucun plan ni aucune proposition qui se rapporte ou qui donnerait lieu à l'une des opérations ou des autres questions visées aux alinéas a) à k) de la rubrique 5 de l'Annexe 62-103A1 - Information à fournir en vertu des règles du système d'alerte des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. M. Desjardins, Fiera S.E.C. et/ou tout allié peuvent toutefois, à tout moment et périodiquement, réexaminer ou reconsidérer leur positionnement et le modifier et/ou modifier leur objectif et/ou développer de tels plans ou intentions en ce qui concerne les affaires et les activités commerciales de Fiera.

Le siège social de Corporation Fiera Capital est situé au 1981, avenue McGill College, bureau 1500, Montréal (Québec) H3A 0H5.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les déclarations selon le système d'alerte se rapportant à M. Desjardins et à Fiera S.E.C. qui seront affichées sur le profil SEDAR de Fiera au www.sedar.com ou que l'on peut obtenir en communiquant avec M. Gabriel Castiglio au 514 954-6467.

