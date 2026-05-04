MONTRÉAL, le 4 mai 2026 /CNW/ - Colas Canada a le plaisir d'annoncer la nomination de Jean-François Bolduc, Ing., MBA, à titre de Président de Groupe Colas Québec Inc.

Colas au Québec est un acteur de premier plan dans la construction et l'entretien des infrastructures de transport ainsi que dans la production de matériaux granulaires dans la province, exploitant 65 installations et employant près de 2 000 personnes à travers le Québec.

Jean-François Bolduc, Président de Groupe Colas Québec Inc. (Groupe CNW/Colas Canada)

Jean-François Bolduc possède un parcours impressionnant en tant que cadre supérieur avec une expérience internationale en ingénierie, consultation, services environnementaux et construction, avec plus de 30 ans d'expérience dans la livraison de projets, solutions et services à des gouvernements, grandes entreprises et clients industriels en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Dans son poste exécutif le plus récent, M. Bolduc a dirigé le développement de LOGISTEC Services Environnementaux et SANEXEN Services Environnementaux en Amérique du Nord en tant que Président. Il a auparavant été Chef de la direction régionale (EMEA) pour Environmental Resources Management (ERM), avec un fort accent sur la stratégie d'affaires, l'excellence opérationnelle et le développement des talents. M. Bolduc a également été Président de Golder Europe, accélérant la collaboration régionale, la résilience des unités d'affaires et l'orientation client. Au début de sa carrière, M. Bolduc a fondé et dirigé Golder Construction, un fournisseur offrant des solutions environnementales ainsi que d'amélioration des sols et des fondations au Canada.

Pratique et axé sur les valeurs, M. Bolduc est reconnu pour son style de direction terre-à-terre, sa capacité à bâtir des équipes performantes et favoriser des relations solides avec les employés, les clients et les parties prenantes du secteur public. Il apporte une compréhension approfondie de l'écosystème des infrastructures publiques du Québec ainsi qu'une vaste expérience dans la gestion d'opérations décentralisées mais unifiées.

« Jean-François possède un bilan éprouvé de transformation, d'excellence opérationnelle et de leadership centré sur les personnes et les résultats. Son expérience à la tête d'organisations complexes et multirégionales et sa capacité à livrer des performances d'affaires de premier plan dans un horizon soutenu fait de lui un excellent leader pour mener Colas au Québec au cours de sa prochaine phase de développement », a déclaré François Vachon, Ing., Président de Colas Canada.

« Je suis honoré de rejoindre Colas au Québec à un moment important de son évolution. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec nos équipes et nos gens pour renforcer l'alignement, la performance et l'excellence opérationnelle, tout en bâtissant sur la solide base, réputation et la position de leadership de Colas sur le marché québécois », a déclaré Jean-François Bolduc.

À propos de Groupe Colas Québec Inc.

Colas est présent au Québec depuis plus de 60 ans. L'entreprise a connu une croissance par des fusions, acquisitions et une croissance organique, intégrant des entreprises régionales dont elle a su préserver les forces et les valeurs. Cela a permis de créer un portefeuille de marques important pour une offre de services unique qui consiste à construire et entretenir des infrastructures de transport et à produire des matériaux de construction pour cette industrie.

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À propos des Colas Canada Inc.

Colas est un chef de file canadien dans les infrastructures de transport - matériaux, construction et entretien. Soutenue par notre réseau d'entreprises Colas à travers le Canada et le groupe Colas à l'échelle mondiale, Colas offre une vaste gamme de solutions innovantes et durables pour la construction et l'entretien des infrastructures de transport. Les entreprises Colas au Canada font partie de Colas SA, un acteur mondial dans la construction et l'entretien d'infrastructures de transport et une filiale du groupe Bouygues.

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SOURCE Colas Canada

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