Jean Coutu et Brunet déploient leur présence sur l'application Uber Eats dans l'Est du Canada

MONTRÉAL, le 3 juill. 2024 /CNW/ - METRO et Uber annoncent le déploiement de leur partenariat dans les enseignes Jean Coutu et Brunet afin de faire bénéficier à un plus grand nombre de consommateurs et consommatrices du service de commande et de livraison de produits de santé et beauté sur l'application Uber Eats. Ces services, qui étaient offerts dans 68 succursales Jean Coutu, seront désormais disponibles dans près de 260 succursales Jean Coutu du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick et plus de 60 succursales Brunet. Ce partenariat représente un gain significatif pour l'enseigne Brunet qui fait son entrée dans le commerce en ligne, lui accordant ainsi une visibilité accrue auprès d'une clientèle additionnelle.

METRO et Uber Eats ont débuté leur collaboration en 2019 avec les enseignes Metro, Super C et Adonis qui offrent la livraison d'épicerie sur l'application. Aujourd'hui, l'offre de service déployée chez Jean Coutu et Brunet permettra à la clientèle de bénéficier de la livraison le jour même en aussi peu que deux heures sur un plus grand choix de produits alors que 12 000 produits seront ajoutés à l'offre en ligne totalisant plus de 15 000 articles offerts aux mêmes prix qu'en magasin, comme, entre autres, comme une boîte de chocolats, des couches, du savon ou même un parfum.

« L'expansion de notre partenariat avec Uber Eats nous permet de continuer de répondre aux besoins évolutifs de la clientèle chez Jean Coutu et Brunet en leur offrant une option additionnelle de magasinage en ligne. Cette plateforme, qui connait une popularité grandissante depuis les dernières années, est devenue un incontournable pour le commerce en ligne », a affirmé Jonathan Gendreau, vice-président, commerce en ligne et stratégie numérique, METRO.

« L'achat local est important pour 70 % des consommateurs au Québec selon une récente étude menée par NeilsonQ. L'ajout de centaines de succursales Jean Coutu et Brunet, deux enseignes d'ici, marquent une étape importante pour Uber Eats afin de répondre aux demandes de la clientèle de magasiner auprès de détaillants locaux pour ses produits essentiels en santé et en beauté, et renforce du même coup notre présence au Québec », mentionne Jonathan Hamel, gestionnaire des affaires publiques pour Uber au Québec.

Notons que la sélection de produits offerte sur l'application mobile de Uber Eats exclut les médicaments en vente libre et sous prescription. L'offre d'Uber Eats s'ajoute au service de livraison de médicaments déjà offert par les pharmaciens et pharmaciennes propriétaires affilié•e•s à Jean Coutu et à Brunet et au service de commande en ligne et ramassage en magasin dans les succursales Jean Coutu participantes.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 20 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 980 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et de 640 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca et suivez son actualité sur LinkedIn.

À propos d'Uber

La mission d'Uber, c'est la création de possibilités grâce aux déplacements. Cofondée en 2010 par l'entrepreneur canadien Garrett Camp, Uber a vu le jour pour résoudre un problème élémentaire : comment commander une course au simple toucher d'un bouton ? Plus de 25 milliards de déplacements plus tard, Uber continue de créer des produits pour rapprocher les gens de leur destination. Uber et Uber Eats transforment la manière dont on transporte les personnes, la nourriture et les objets dans les villes et offrent par la même occasion de nouvelles possibilités au monde. Pour en savoir plus, visitez uber.com.

