TIOHTIÀ:KE, QC, le 10 sept. 2024 /CNW/ - KWE ! À la rencontre des peuples autochtones, le designer pluridisciplinaire et artiste en arts visuels québécois Jean-Claude Poitras C.M., O.Q., ChoM et le Collège LaSalle sont fiers d'annoncer un partenariat dans le cadre du projet mode pluridisciplinaire « Jean-Claude Poitras à la rencontre des peuples autochtones » présenté par KWE.

Le projet consiste à revisiter 4 créations vintages du grand couturier de renommée internationale Jean-Claude Poitras avec des artistes multidisciplinaires des 11 nations autochtones au Québec. Les créatrices et créateurs sont guidé.es par Jean-Claude Poitras et son assistant Frédéric Limoges dans le processus d'idéation du vêtement inspiré de leur identité culturelle, de leur vécu et de leur univers artistique.

La transformation des pièces s'effectue avec l'accompagnement et l'expertise technique du Techno-Espace du Collège LaSalle, l'un des ateliers de création du plus important collège privé d'intérêt public au pays, reconnu pour ses programmes et réseaux dans le domaine de la mode.

Deux défilés sont prévus pour présenter les 11 créations. Le premier aura lieu à Tiohtià:ke (Montréal) le 15 mai 2025 lors du défilé Signature du Collège LaSalle. Le second sera présenté devant le grand public dans le cadre du festival KWE ! À la rencontre des peuples autochtones à Québec en juin 2025. Les 11 pièces seront également mises de l'avant dans des expositions temporaires à travers 6 régions au Québec, pendant la période de juillet 2025 à mars 2026.

« C'est un honneur de confirmer ce partenariat qui permet à des artistes des Premières Nations et inuits de mettre en valeur leur identité culturelle par la transformation d'un vêtement. La valorisation du patrimoine et des savoirs de chaque créateur est au cœur du projet. Le mentorat, l'accompagnement et la collaboration de M. Poitras et du Collège LaSalle contribuent à la mission de KWE, qui est l'essentiel rapprochement entre peuples autochtones et non autochtones », a déclaré Ghislain Picard, Chef de l'APNQL, président de KWE ! À la rencontre des peuples autochtones et instigateur du projet avec Jean-Claude Poitras.

« Mon rapprochement avec les peuples autochtones est un rêve que je caresse depuis des décennies. Ce projet visionnaire et mobilisateur s'inscrit donc parfaitement dans mon parcours hors des sentiers battus visant au décloisonnement des disciplines créatives et répond à mon désir de rassembler, de guider, de transmettre et de faire rayonner. À l'heure de la cocréation, cette collaboration inédite avec des artistes multidisciplinaires se veut une passerelle porteuse de sens et d'émotions », a dit Jean-Claude Poitras.

« Cette initiative s'inscrit parfaitement dans l'approche de développement durable que préconise le Collège LaSalle au sein de ses cours en design de mode et en commercialisation de la mode. Alors que nous collaborons déjà avec plusieurs entreprises pour donner une seconde vie à des milliers de vêtements voués à des sites d'enfouissement grâce, entre autres à la collection surcyclée SGNTR conçue par les étudiant.e.s, l'idée originale de Jean-Claude Poitras inspirera peut-être d'autres designers à songer à des projets similaires, » a conclu Andrew McNally, Doyen mode Collège LaSalle.

Les créatrices et créateurs des Premières Nations et Inuit sont :

Allan et Christian Nabinacaboo (Naskapi)

(Naskapi) Christine Sioui Wawanoloath (W8banaki)

Craig Commanda (Anishinabe)

(Anishinabe) Dave Jenniss (Wolastoqiyik Wahsipekuk)

(Wolastoqiyik Wahsipekuk) Deborah Ratt (Cri)

(Cri) Eruoma Awashish (Atikamekw)

Julie Grenier (Inuk)

(Inuk) Leilani Shaw (Kanien'kehá:ka)

(Kanien'kehá:ka) Marjolaine McKenzie (Innu)

(Innu) Marilou Bastien (Wendat)

(Wendat) Quentin Condo (Mi'gmaq)

Le projet sera présenté par KWE et Jean-Claude Poitras lors de la Semaine de la Mode de Montréal, dans le cadre de la première participation du Collectif Autochtone, le 20 septembre à 10h00 au Palais des Congrès.

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.

