MONTRÉAL, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Therrien Couture Joli-Cœur (TCJ) est fière d'annoncer l'arrivée de monsieur Jean Charest au sein de son cabinet. Avocat et conseiller stratégique très actif sur la scène nationale et internationale depuis son retrait de la vie politique, le 29e premier ministre du Québec et ancien vice-premier ministre du Canada devient associé chez TCJ.

M. Charest offre une expertise de haut niveau. Son expérience de l'administration publique et ses nombreux contacts en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie contribueront à la prochaine phase de croissance de TCJ, axée sur le développement de nouveaux marchés au Québec, au Canada et à l'international.

M. Charest offrira notamment ses conseils en matière de fusion-acquisition et de gouvernance des sociétés, et mettra son expérience internationale au profit de notre clientèle constituée de moyennes et de grandes entreprises. De plus, il contribuera de façon significative à la réalisation du plan stratégique du cabinet.

« Accueillir un avocat du calibre de Jean Charest fait grandir notre cabinet et amène une nouvelle dimension à notre pratique. Nos équipes et nos clients bénéficieront grandement de son expérience et de son expertise », se réjouit Normand Therrien, président et chef de la direction de TCJ. « Son énergie, ses qualités de stratège reconnues et l'excellence de sa pratique, jumelées au fait qu'il partage entièrement nos valeurs, nous permettront d'accélérer notre croissance », a-t-il conclu.

« Le fil conducteur de ma carrière a toujours été de m'entourer des meilleurs talents pour réaliser de grands projets. Je suis impressionné par le parcours exceptionnel de TCJ, sa très forte croissance et sa volonté d'élargir ses horizons pour s'approprier une place importante dans le marché. Choisir une équipe qui combine de la jeunesse, de l'énergie et de l'expérience m'offre une occasion unique de contribuer à la réussite du cabinet », explique M. Charest.

M. Charest exercera sa pratique à partir du bureau de Montréal et aura un pied à terre à Sherbrooke. Revenir vers sa région natale et travailler avec des collaborateurs de sa région a également influencé son choix.

Au sujet de Therrien Couture Joli-Cœur (TCJ)

Notre entreprise offre un modèle d'affaires distinct qui mise sur l'entrepreneuriat, la proximité et l'esprit d'innovation. Nous avons une équipe multidisciplinaire de plus de 450 personnes, composée notamment d'avocats, de notaires, de fiscalistes, d'agents de marques de commerce, de comptables professionnels agréés et de spécialistes en ressources humaines. Établis dans six villes, soit Montréal, Québec, Laval, Saint-Hyacinthe, Brossard et Sherbrooke, nous sommes, dans nos champs d'expertise, un cabinet de premier niveau sur le marché québécois et canadien.

Au sujet de Groupe TCJ

Groupe TCJ est l'entreprise au sein de laquelle sont réunies Therrien Couture Joli-Cœur, Edilex, OnRègle et Immétis. L'accompagnement stratégique et juridique à haute valeur ajoutée offert par ses professionnels ainsi que les produits et services technologiques en rédaction automatisée de documentations juridiques font partie de notre ADN. Notre mission est fondée sur l'audace, l'accessibilité et un engagement sans compromis envers la réussite de nos clients et de nos partenaires.

