Je vote en couleurs - La CSQ lance sa campagne d'implication politique

MONTRÉAL, le 6 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Parce qu'une campagne électorale est un moment fort et incontournable dans la vie d'une organisation syndicale, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) est fière de lancer sa campagne d'implication politique Je vote en couleurs. Au menu : des rencontres avec les chefs des principaux partis, la mise en lumière des priorités électorales de la Centrale ainsi que des publicités non partisanes qui invitent au vote.

Considérant que les conditions de travail des membres de la CSQ sont tributaires des décisions et des politiques gouvernementales, l'action politique est un outil additionnel important pour influencer les décisions du gouvernement. « La stratégie de cette campagne découle de la volonté de nos membres, qui souhaitent renforcer notre implication politique. Celle-ci ne doit pas se limiter aux négociations, la période électorale est l'occasion de nous positionner, nous aussi, et de placer les enjeux qui nous préoccupent et qui nous touchent en assumant notre leadership comme centrale syndicale », a fait valoir Mario Beauchemin, vice-président de la CSQ.

Un site haut en couleur

Ainsi, le site jevoteencouleurs.lacsq.org dresse un portrait factuel des engagements électoraux des cinq partis représentés à l'Assemblée nationale et contient une section avec plusieurs des enjeux portés par la CSQ, ce qui contribue à nourrir la réflexion durant la campagne électorale. Des rencontres filmées entre le président de la CSQ, Éric Gingras, et les chefs des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale offrent des perspectives intéressantes sur des sujets qui touchent les membres de la Centrale de près. Seul le premier ministre et chef de la Coalition Avenir Québec a décliné l'invitation. Le site offre également la possibilité aux membres de faire connaître les enjeux qui, selon eux, doivent être discutés à l'occasion des élections et présente une série de trois capsules, Élections 101, qui recadrent l'implication de la Centrale et résument quelques éléments importants sur notre système électoral.

Enfin, des publicités non partisanes qui invitent au vote sont actuellement diffusées sur le Web et également à la télévision. L'optique est d'inviter la population à se renseigner sur les différents enjeux de la campagne électorale, de donner le goût aux gens de s'impliquer et, surtout, d'aller voter, peu importe la couleur de leur vote.

Profil de la CSQ

La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

