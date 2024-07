Les gens peuvent participer en faisant part de leur I AM ( JE SUIS ), en assistant aux événements et en faisant un don

La campagne est accompagnée de panneaux d'affichage extérieurs statiques et numériques partout au Canada et dans les médias sociaux

VANCOUVER, BC, le 23 juill. 2024 /CNW/ - À 200 jours de l'événement, les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing, ont donné aujourd'hui le coup d'envoi à leur campagne I AM Vancouver Whistler 2025 (JE SUIS Vancouver Whistler 2025), une mobilisation multimédia complète qui encourage les gens du monde entier à faire part de leur I AM (JE SUIS) sur les médias sociaux, à assister aux événements en s'inscrivant à l'avance en ligne pour obtenir des billets pour les cérémonies et à faire des dons pour appuyer la réussite de l'organisation des Jeux. Les personnes participantes peuvent également suivre et identiqueter @invictusgames25 sur les médias sociaux et s'abonner à l'infolettre numérique des Jeux.

Des membres de la famille des Jeux Invictus de 2025 se sont joints au dévoilement de la structure I AM (JE SUIS), dont l’athlète et activiste canadien Rick Hansen et l’ancien membre d’Équipe Canada aux Jeux Invictus Patrick Lévis. (Groupe CNW/Invictus Games Vancouver Whistler 2025)

Pour célébrer le début de la campagne, on a dévoilé à la pittoresque Jack Poole Plaza de Vancouver la première de dix structures interactives noir et jaune I AM Vancouver Whistler 2025 (JE SUIS Vancouver Whistler 2025), plus grandes que nature et mettant en valeur l'identité visuelle des Jeux créée par les artistes des Quatre Premières Nations hôtes. Chaque structure offre une toile de fond inspirante de grande taille pour prendre une photo ou filmer une vidéo I AM (JE SUIS) et un code QR balayable qui permet d'accéder à la page Web dédiée à l'adresse invictusgames2025.ca/JeSuis où l'on trouve l'invitation suivante :

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 approchent. Les Jeux réuniront des militaires, des anciennes combattantes et des anciens combattants blessés et malades du monde entier qui sont sur un parcours courageux de guérison grâce au pouvoir curatif du sport. Leur inspiration? JE SUIS invaincu. JE SUIS invaincue. JE SUIS Invictus. Sur votre parcours, quel est votre JE SUIS?

« JE SUIS » est la devise des Jeux Invictus et a été inspirée par les deux derniers vers du poème Invictus, composé par le poète anglais William Ernest Henley. « Je SUIS le maître de mon destin, je SUIS le capitaine de mon âme. » JE SUIS reflète et définit l'objectif principal des Jeux Invictus : offrir une tribune pour l'accomplissement personnel, pour concourir non seulement les unes et les uns contre les autres, mais aussi contre soi-même.

Neuf structures interactives I AM (JE SUIS) similaires seront installées dans des endroits bien connus et appréciés de Vancouver et de Whistler avant les Jeux (on en annoncera prochainement les sites). Les dix structures I AM (JE SUIS) ont été fabriquées au Canada, la première structure I AM (JE SUIS) (et seule à être éclairée) étant la plus grande. Elle mesure 10 pieds de largeur sur 8 pieds de hauteur sur 6 pieds de profondeur et pèse 976 livres. Les neuf autres structures mesureront chacune 10 pieds de largeur sur 8 pieds de hauteur sur 3 pieds de profondeur et pèseront un peu plus de 400 livres.

« Il y a parmi nous des héroïnes et des héros méconnus, des militaires, des anciennes combattantes et des anciens combattants blessés ou malades qui nous inspirent par leur parcours commun de rétablissement, d'espoir, de courage et de guérison. JE SUIS invite les gens du monde entier à découvrir la famille Invictus et à s'y joindre », a déclaré Scott Moore, chef de la direction des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025. « Demandez-vous : quel est mon JE SUIS? Qu'est-ce qui me définit? Et vous pouvez nous en faire part grâce au mot-clic #FaitesPartdeVotreJESUIS et consulter notre site Web pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez participer à l'esprit invaincu d'Invictus. »

Battle Cry, une vidéo emblématique créée pour la campagne I AM (JE SUIS), a également été diffusée aujourd'hui. Elle illustre l'esprit de détermination et de résistance des concurrentes et des concurrents Invictus ainsi que le soutien profond de leurs proches et de leur famille. La vidéo se termine par l'invitation de la campagne I AM (JE SUIS) à créer un JE SUIS personnel et à en faire part. Battle Cry capture en vidéo l'esprit Invictus invincible et inspire #RépandezVotreJESUIS. Visionner ICI.

Partout au Canada, une série de panneaux d'affichage mettant en scène des membres de la famille Invictus appuiera la campagne I AM (JE SUIS).

Après les récentes annonces concernant les cérémonies d'ouverture et de clôture et le partenaire de diffusion hôte, les prochaines annonces porteront sur l'horaire des sports, les zones réservées aux adeptes, la liste des artistes qui participeront aux cérémonies, les détails concernant la vente des billets et bien d'autres choses encore. Pour s'abonner afin de se tenir au courant, cliquer sur jeuxinvictus2025.ca.

À propos des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing, sont une compétition internationale de sports pour les militaires, les anciennes combattantes et les anciens combattants blessés ou malades. La septième édition des Jeux Invictus, qui se déroulera du 8 au 16 février 2025, réunira jusqu'à 550 concurrentes et concurrents en provenance de 25 nations qui participeront à 11 sports adaptés dans la beauté naturelle de la Colombie-Britannique, au Canada. Invictus signifie invaincu et les Jeux rendent hommage au courage, à la résilience et à la force de l'esprit humain. Par le pouvoir du sport, les Jeux inspireront le rétablissement et soutiendront la réadaptation de personnes qui ont servi leur pays et susciteront une meilleure compréhension et un plus grand respect à leur égard.

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 auront lieu sur les territoires traditionnels des nations Lil̓wat7úl (Líl̓wat), xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh). La Fondation Les Fleurons glorieux, le gouvernement du Canada et la Province de la Colombie-Britannique sont les précieux partenaires fondateurs des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025.

Consulter jeuxinvictus2025.ca pour obtenir les dernières nouvelles, du matériel connexe et tous les détails sur les Jeux.

