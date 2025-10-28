Des modules en ligne conçus pour aider les enseignants à sensibiliser leurs élèves au jour du Souvenir

MONTRÉAL, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Je me souviens (JMS), un programme éducatif de Compagnie Canada créé en collaboration avec le Royal 22e Régiment (R22eR) et la Fondation du Royal Montreal Regiment (RMR), a lancé aujourd'hui officiellement ses outils pédagogiques en ligne sur le jour du Souvenir, destinés aux élèves du primaire et du secondaire du Québec.

Ces modules éducatifs, intitulés « Commémoration de la bravoure », offrent aux élèves une occasion unique de réfléchir à l'importance du jour du Souvenir et d'explorer la richesse de l'histoire militaire du Canada. Ceux-ci ont été élaborés sur mesure pour compléter les programmes d'études du primaire et du secondaire du ministère de l'Éducation du Québec.

Les modules comprennent :

« Respect et responsabilité », de la maternelle à la 2 e année ;

année ; « Souvenir et bravoure », de la 3 e à la 6 e année ;

à la 6 année ; « Service et sacrifice », de la 1 re à la 2 e secondaire ;

à la 2 secondaire ; « Pionniers et acteurs du changement », de la 3e à la 5e secondaire.

Les modules complets de la série Commémoration de la bravoure sont accessibles à l'adresse suivante : https://jemesouviens.org/fr/jour-du-souvenir/.

« Les sacrifices du passé éclairent notre présent et inspirent notre avenir », affirme le Major général (ret) Alain Forand, CMM, ÉC, CSM, CD. « Le programme "Je me souviens" met à la disposition des enseignants les outils nécessaires pour enseigner aux élèves du primaire et du secondaire. Ces modules favorisent une meilleure compréhension de ce qu'est le jour du Souvenir, en particulier dans le contexte des conflits mondiaux actuels. J'espère que ce programme contribuera à guider la jeunesse d'aujourd'hui vers une société pacifique demain. »

« Les activités proposées sont faciles à utiliser par les enseignants », ajoute Annie Masson, enseignante de 6e année, École d'éducation internationale Filteau, Québec. « Elles respectent chacune des étapes d'une bonne planification et elles permettent de faire des liens avec le programme de formation de l'école québécoise. Le contenu est attrayant pour les élèves et les activités interactives permettent d'offrir une rétroaction immédiate. Les modules permettent d'enrichir les connaissances des élèves tant au niveau du vocabulaire, des événements historiques en plus de développer l'empathie historique à partir des témoignages. Les exemples proposés tiennent compte des minorités visibles ce qui fait en sorte que les élèves ont différentes perspectives. »

À propos de Je me souviens (JMS)

Fondé au Québec en 2018, Je me souviens (JMS) est un programme de Compagnie Canada qui offre gratuitement aux enseignants du contenu et des outils pédagogiques fondés sur les programmes d'études provinciaux. L'initiative met l'accent sur la représentation de la diversité et l'apprentissage fondé sur les faits. Grâce à des récits authentiques de héros canadiens présentés dans un format interactif et stimulant, les élèves développent une compréhension et une appréciation plus profondes de l'histoire militaire du Canada et des valeurs canadiennes. Pour plus de renseignements, rendez-vous au https://jemesouviens.org/fr/.

À propos de Compagnie Canada

Compagnie Canada est une organisation caritative non partisane dont la mission est de soutenir les membres, les dirigeants, les vétérans et les familles des Forces armées canadiennes (FAC). Fondée sur trois piliers, soit l'éducation, la sensibilisation et le bien-être, l'organisation agit comme un pont durable entre l'armée et la population canadienne. Elle favorise la création de liens significatifs afin de mieux faire connaître le rôle, la valeur et l'impact des FAC partout au pays. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.canadacompany.ca/fr/.

SOURCE Canada Company

Personne-ressource pour les médias : Mark Lowe, PRagmatic Communications, [email protected] / (514) 576-2519