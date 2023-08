MONTRÉAL, le 15 août 2023 /CNW/ - Jardins de lumière s'installe au Jardin botanique du 1er septembre au 31 octobre prochain. Espace pour la vie vous convie à cheminer sur les sentiers des trois jardins culturels illuminés du Jardin botanique dans le cadre de son événement phare de l'automne. Ne manquez pas la nouveauté du Jardin de Chine qui présente l'une des plus grandes légendes chinoises : les amants papillons.

Au Jardin japonais - Le cycle des saisons - Le cycle des saisons

Au Japon, il y a une grande sensibilité au moment présent et aux multiples manifestations des changements de saison. L'impermanence des choses les rendent d'autant plus précieuses. Le Jardin japonais illuminé se vit ainsi comme une œuvre vivante où les végétaux, leur structure, leurs coloris, mais aussi les éléments d'aménagement, sont mis en valeur. La pinède, habillée des sons d'instruments acoustiques représentant le vent, offre un moment de sérénité aux passantes et passants.

Au Jardin des Premières-Nations - Le rythme de la vie - Le rythme de la vie

Au cœur du cercle où se succèdent, dans un mouvement perpétuel, les saisons de la vie, la Lune marque le temps et rythme la vie. Habité par ces grands principes que partagent les peuples autochtones, portés par les mots de la poétesse innue Joséphine Bacon et le chant de Moe Clark, le parcours illuminé du Jardin des Premières-Nations propose un voyage immersif et poétique au cœur du cercle de la vie.

Au Jardin de Chine - La légende des amants papillons - La légende des amants papillons

Au milieu du Lac du Rêve, se dresse une végétation luxuriante de lanternes au milieu desquelles se posent les deux papillons les plus célèbres au sein de la culture chinoise : Liang Shanbo et Zhu Yingtai, les amants papillons chinois. Ils ont traversé le temps et s'illuminent cet automne au Jardin de Chine, au rythme du fameux concerto pour violon homonyme, l'une des œuvres les plus connues de la musique chinoise. Cette belle légende intemporelle inspire et nourrit les gens depuis des siècles concernant une vision profonde sur l'amour et la vie.

Billets à heure fixe

Le succès ne se démentant pas, la formule de réservation de billet à heure fixe est de retour. Pour profiter pleinement du parcours, vous devrez réserver une heure fixe de visite au moment d'acheter vos billets. Vous pourrez ainsi déambuler librement dans les trois jardins culturels du Jardin botanique. Le billet donne aussi accès au Jardin botanique qui peut être visité à n'importe quelle heure au cours de la même journée.

Billetterie et horaire : espacepourlavie.ca/billetterie

Jardins de lumière est financé en partie dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.

