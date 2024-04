Les casse-croûte du Centre Rogers vendront les filets de poulet Janes® jusqu'à la saison 2026

MARKHAM, ON, le 17 avril 2024 /CNW/ - Janes® est heureuse d'annoncer un partenariat pluriannuel avec les Blue Jays de Toronto, qui feront que les casse-croûte vendront les filets de poulet Janes® au Centre Rogers. En vertu de ce partenariat, Janes® bénéficiera d'une visibilité de marque importante dans tout le stade et proposera aux amatrices et amateurs des cadeaux passionnants pendant la saison. Le partenariat se concrétisera également par une activation de vente au détail et un emballage co-marqué.

Graphique de Janes et des Blue Jays de Toronto, fier partenaire (Groupe CNW/Sofina Foods Inc.)

« Un après-midi au stade de baseball est une expérience mémorable pour les gens de tous les âges, où les proches, la famille, les amatrices et les amateurs ressentent un sentiment de camaraderie, unis par leur amour du jeu et de leur équipe préférée », a déclaré Paul Robertson, dirigeant commercial principal à Aliments Sofina Inc. « Janes contribue à créer des souvenirs spéciaux à table depuis plus de 50 ans et nous sommes ravis de faire partie de l'équipe qui crée des souvenirs inoubliables en encourageant les Blue Jays bien-aimés du Canada. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec Janes pour améliorer l'expérience des amatrices et des amateurs au Centre Rogers et faire partie des moments spéciaux à table avec des produits co-marqués offerts en vente au détail », a déclaré Mark Palmer, directeur des partenariats avec les Blue Jays de Toronto. « Avec Janes, nous créons des expériences mémorables pour les amatrices et les amateurs des Blue Jays d'un bout à l'autre du pays. »

Au sujet d'Aliments Sofina Inc.

La société Aliments Sofina Inc., dont le siège social est à Markham (Ontario), au Canada, est une entreprise canadienne privée dont la vocation est de fournir des produits alimentaires savoureux et de haute qualité aux consommateurs. À l'échelle mondiale, l'entreprise et ses filiales en propriété exclusive exploitent plus de 40 sites et comptent plus de 13 000 membres du personnel au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en France, ce qui en fait l'une des plus grandes entreprises alimentaires canadiennes.

Aliments Sofina est l'une des principales fabricantes canadiennes et européennes de produits protéiques primaires et surtransformés destinés à la vente au détail et aux services alimentaires. Au Canada, Aliments Sofina Inc. dispose d'un large portefeuille de produits de marque et de marques privées à base de porc, de bœuf, de poisson, de dinde et de poulet. La famille de produits de marque canadienne de Sofina comprend Cuddy®, Lilydale®, Janes®, MastroMD, San DanieleMD, Fletcher's®, Vienna® et Zamzam®. En Europe, la division porcine d'Aliments Sofina limitée est l'un des plus grands transformateurs et fournisseurs de produits au Royaume-Uni et en Irlande, et la division fruits de mer est le plus grand fournisseur de produits réfrigérés et congelés au Royaume-Uni. Au nombre des marques de Sofina que l'on trouve en Europe, on compte la marque emblématique Young's Seafood®, vieille de 200 ans, ainsi que Karro®, Bloors® et Greenland Seafood™.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à www.sofinafoods.com.

