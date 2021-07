TORONTO, le 5 juill. 2021 /CNW/ - Groupe Capital RF Inc. (TSX: RCG) (la Société) a annoncé aujourd'hui que Jan Sampson se joint en tant que Directrice des opérations pour sa filiale en propriété exclusive, Patrimoine Richardson Limitée (Patrimoine Richardson).

Mme Sampson était vice-présidente principale, Expérience client à la Financière CI. Auparavant, elle a été vice-présidente, Initiatives de communication chez Gestion de patrimoine Assante Avec une expérience multidisciplinaire en constante escalade, Jan possède une expérience exceptionnelle dans le secteur des services financiers et une capacité éprouvée à innover, à stimuler l'efficacité opérationnelle et à obtenir de meilleurs résultats.

« Jan est une professionnelle axée sur les résultats qui a une expérience pratique considérable dans la formation et la direction d'équipes grâce à la transformation organisationnelle, aux acquisitions et à la croissance de l'entreprise. Sa capacité incroyable à conduire des changements critiques fait d'elle un excellent ajout alors que nous accélérons l'exécution de notre programme de transformation numérique et de nos initiatives de croissance », a déclaré Kish Kapoor, Président et Chef de la direction. « La nomination de Jan est un autre exemple de notre engagement à renforcer une équipe déjà impressionnante de talents de haut niveau pour nous aider à tenir notre promesse d'améliorer continuellement l'expérience des Conseillers et des clients. »

Jan est également un défenseur de la diversité et de l'inclusion en tant que membre fondateur d'un programme de mentorat pour les femmes et de bénévolat auprès d'organismes comme NEXT Canada et la Fondation de l'aide à l'enfance du Canada. Cet important travail s'aligne également sur les valeurs de Patrimoine Richardson.

À PROPOS DE NOUS

Groupe Capital RF Inc. (Capital RF) est une société axée sur la gestion de patrimoine inscrite à la Bourse de Toronto (TSX : RCG). Sous la marque de Patrimoine Richardson, la société est l'une des plus importantes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec un actif sous gestion de 34.0 milliards de dollars (au 30 juin 2021) et 19 bureaux à travers le pays. Les équipes de Conseillers de l'entreprise se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques en matière de patrimoine et de solutions de placement novatrices adaptées aux familles et aux entrepreneurs fortunés ou à valeur nette ultra-élevée. La société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu une certification - déterminée annuellement - du Centre d'excellence fiduciaire (CEFEX) pour ses plateformes de comptes à gestion distincte et de gestion de portefeuille. Patrimoine Richardson a également été reconnue comme un excellent lieu de travail™ au cours des trois dernières années, un meilleur milieu de travail pour les femmes en 2021 et un meilleur milieu de travail au Canada. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.rfcapgroup.com et www.RichardsonWealth.com.

SOURCE Richardson Wealth

Renseignements: veuillez communiquer avec : Groupe Capital RF Inc., Rocco Colella, Directeur général, Relations avec les investisseurs, Tél: (416) 941-0894; [email protected]